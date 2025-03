Nicholas Goossens herpakt zich

De nieuwe Nicholas Goossens staat op. De derdejaarsbelofte concentreert zich op koersen en studeren. Zotte dingen laat hij voortaan passeren. In zijn eerste koers van het seizoen in Kleit leverde het hem een tweede plaats op.

De eerste twee U23-seizoenen van Nicholas Goossens verliepen net iets te geruisloos. Naar eigen zeggen veranderde hij afgelopen winter het geweer van schouder. Dus meer en beter getraind, op voeding gelet en nevenactiviteiten achterwege gelaten. “Geen redder meer in het zwembad, geen uren meer in de bestelwagen van mijn vader om stalen op te halen voor zijn bouwkundig labo”, verduidelijkt de 20-jarige renner. “Ik bouw wat meer rust in.”

Na twee seizoenen ruilde hij Dovy Keukens-FCC voor thuisclub De Molenspurters Meulebeke. Over die verhuizing blijft hij liever op de vlakte. In theorie is dit een stapje terug, want van een ploeg van de Road Series naar een club die Beker van België rijdt. “Dat klopt”, reageert Goossens. “Ik zit veel beter in mijn vel. Bij de Molenspurters ben ik veel meer op mijn gemak. Ik wil gewoon mijn ding doen.”

Vertrouwen

En toch haalde Goossens de selectie voor Gent-Staden niet. “Ik ging op een ander moment op stage en miste de laatste twee ploegtrainingen”, gaat hij voort. “Je weet hoe dat gaat. Na mijn tweede plaats in Maldegem-Kleit kreeg ik een berichtje van onze nieuwe ploegleider Benito Victoor. Met de melding dat ik voor de rest van het seizoen het vertrouwen heb van de ploeg.”

Dus staat de student sporttechnologie – hij werkt momenteel bij Cycling Vlaanderen een stage af en ondersteunt Jan Vancompernolle bij de werking van de nationale pisteploeg – zondag 16 maart in Rotselaar aan de start van de Grote Prijs Vermarc. En na deze eerste profkermiskoers van het seizoen zal hij ook de Grote Prijs Wilfried Peeters in Mol afwerken.

PK tijdrijden

“In april ga ik nog eens tien dagen op stage”, laat Nicholas Goossens weten. “In functie van het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden in Ruddervoorde op woensdag 16 april. Daags nadien rijd ik dan de Witte Donderdagprijs in Bellegem. Als derdejaarsbelofte wil ik echt tonen wat er in mij steekt. Op alle gebied heb ik een efforke gedaan.” (HF)