Mooi programma voor Jelle Harteel: “Hoop mij in de kijker te rijden”

Eerstejaarsbelofte Jelle Harteel (18) werkt de komende weken een uitdagend programma af. De renner van het Lotto-Soudal Development Team kon zich afgelopen weekend in de Youngster Coast Challenge door pech niet laten zien, maar is vastbesloten om dat de komende weken wel te doen.

Vooraf kwam de Adinkerkenaar met veel ambitie aan de start in Bredene. “Ik had eigenlijk gehoopt om mee te doen voor de winst, maar na 20 kilometer waren mijn kansen eigenlijk al gaan vliegen. Er stond veel wind en al snel brak het peloton in waaiers”, doet Harteel het relaas van de wedstrijd. “Door een val moest ik uitwijken en kwam zo in de gracht terecht. Vanuit de laatste waaier heb ik nooit meer het peloton gezien.”

Wat Harteel wel vertrouwen moet gegeven hebben, is de Dorpenomloop van Rucphen. “Een wedstrijd van 190 kilometer, mijn langste koers tot nog toe. Ook daar was er veel wind en brak het in waaiers. Toen was ik wel telkens mee in de eerste groep. Vijf kilometer voor de finish was het vet wel van de soep, maar ik heb kunnen werken voor de ploeg en eindigde uiteindelijk zelf als 25ste. Dat had ik zelf niet verwacht. Bovendien zaten er maar een viertal eerstejaarsbeloften meer in de eerste groep.”

Komend weekend komt Harteel in actie in de Wim Hendriks Trofee. “Die wedstrijd is deel van de Road Series dus ik wil echt wel goed zijn. Die lijn hoop ik dan de volgende weken door te trekken in de rittenkoersen Triptyque des Monts et Châteaux en de Tour du Cher et Loir. Een nieuw soort parcours voor mij op dit niveau, maar het moet me wel liggen. Vaak eindigen deze koersen lastig en met een selectieve groep. Dan ben ik normaal gezien op mijn best. Ik had ze al lang aangeduid op mijn kalender, hopelijk kan ik me in de kijker rijden.” (LR)