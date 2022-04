Milan Kuypers over debuutjaar als belofte: “Beter dan verwacht”

Milan Kuypers (Basso Team Flanders) kan terugblikken op een mooi PK. In Waregem bolde de eerstejaarsbelofte uit Diksmuide als zevende over de meet na een bedrijvige wedstrijd.

Het PK van afgelopen weekend lag al snel in een beslissende plooi. Een kopgroep waarin alle grote ploegen vertegenwoordigd waren nam al snel een ruime voorsprong. “Ook wij hadden een mannetje mee voorin”, legt Kuypers uit. “Die groep van een achttal renners zorgde ervoor dat de koers geruime tijd in een status quo zat. Na een vijftal ronden kwam er toch reactie uit het peloton. Ik zat op dat moment goed vooraan en kon meespringen. Slechts een drietal renners draaide echt mee rond, maar in de laatste ronde konden we toch voorin aansluiten. De conditie is goed, maar de benen liepen in die laatste ronde wel vol. Toen er aangevallen werd in Nokere moest ik toch passen. Uiteindelijk kon ik in de derde groep sprinten en finishte ik als zevende. Daar ben ik best wel tevreden mee.”

Vlotte overstap

Het resultaat van afgelopen weekend bewijst ook dat Kuypers de overstap naar de beloften goed heeft verteerd. “Het gaat inderdaad beter dan ik verwacht had”, glimlacht hij. “Zo kon ik een tijdje terug in Moorslede een hele dag in de aanval rijden. Die koers was goed bezet met elites zonder contract en in de kopgroep was ik met twee jaar voorsprong de jongste. Als je dan voelt dat je goed mee kan draaien, dan heeft dat zeker vertrouwen.”

Binnenkort zien we Kuypers nog aan het werk in het beloftenweekend. “Verder moet ik nog zien waar ik precies aan de start zal komen. Ik wil nu vooral blijven sterker worden en zien waar ik in mijn eerste jaar als belofte nog kan raken.” (LR)