Milan Kuypers bereidt zich voor op cruciaal jaar bij de beloften: “Daarna proberen profdroom waar te maken”

Milan Kuypers start volgend wegseizoen aan zijn vierde campagne bij de beloften. De 21-jarige Woumenaar won afgelopen seizoen zowel in binnen- en buitenland en hoopt die lijn door te trekken. Daarna wil hij zijn profdroom waarmaken.

Milan Kuypers begon bij de laatstejaarsminiemen met koersen. Hij trad in de voetsporen van zijn vader. Vroeger dook Milan nog regelmatig het veld in, maar nu focust hij zich volledig op zijn carrière als wegrenner. Hij reed de voorbije seizoenen voor Alfasun Basso Team Flanders. “Volgend seizoen krijgt ons team een nieuwe naam: DL Chemicals-Experza. De Basso-fietsen worden ingeruild voor Cervelo. Normaal had ik komend seizoen samengereden met Miel Dekien. Miel woonde op slechts enkele kilometers van mij en we hadden al veel plannen gemaakt om samen te trainen”, vertelt Milan, die op 6 oktober zijn laatste koers reed in de GP Jules Van Hevel. “Daarna bleef ik enkele weken van de fiets en sinds begin november ben ik voorzichtig herbegonnen. Begin december trek ik met twee wielervrienden naar Calpe. Samen met Jelle Vermoote en Mathis Avondts, die dit seizoen bij Parkhotel reed. Jelle komt uit de buurt en Mathis is een leeftijdsgenoot met wie ik nog samen reed bij junioren. In Spanje gaan we verder werken aan de conditie. Vorig jaar deed ik voor het eerst zo’n stage en dat is toen goed meegevallen. Net voor de kerstdagen zijn we terug thuis. Deze stage zorgt ervoor dat ik deze winter geen strandraces zal rijden.”

Twee overwinningen

In 2024 pakte Milan twee keer een overwinning. Een keer in Westrozebeke en hij schreef later ook een Italiaanse koers op zijn naam. “Daarnaast greep ik net naast de bloemen in de vierde rit van de Tour de Moselle. Ik ben heel tevreden over mijn najaar. Het schenkt me vertrouwen voor komend seizoen. Dan wil ik de lijn doortrekken in mijn laatste jaar bij de beloften. In februari gaan we op stage met de ploeg. In 2025 wil ik me in de kijker rijden en een mooie uitslag rijden in de grote koersen. Het grote doel blijft om daarna de stap te zetten naar het profpeloton.” (API)