“Mentaal was het zeer moeilijk”: Wielerbelofte Jelle Harteel (21) uit Adinkerke staat er weer na verschillende operaties en koestert nog altijd profdroom

Langzaam kruipt Jelle Harteel (21) uit het dal. Tussen april en november 2024 ging de pion van het Soudal Quick-Step Devo Team vijf keer onder het mes. Sinds 10 januari zit hij weer op de fiets en is zijn doel prof worden.

Jelle Harteel (21) vertelt een horrorverhaal. Nadat hij op 21 april 2024 de U23-versie van Gent-Wevelgem (Kattekoers) afwerkte, lag hij meer in de kliniek dan dat hij op de koersfiets zat. Ook al werd hij negende in de Zuidkempense Pijl in Mol en vierde in de Wim Hendriks Trofee in Koewacht, hij had de eerste maanden van het wielerseizoen 2024 nooit een goed gevoel op de fiets.

Van kwaad naar erger

“Pijn in het rechterbeen”, zucht Harteel. “Ik besprak dat met de ploegleiding en voerde enkele testen uit. Blijkbaar was er een probleem met mijn aders. Ik onderging een ingreep waarbij een ader op een andere plaats werd gelegd. Daarvoor moesten ze wel mijn buikspieren doorsnijden. Na een maand revalideren mocht ik weer fietsen. Dat ging slechter dan voor de operatie.”

Uit onderzoek bleek dat de verplaatste ader nog slechter lag dan voordien. “Op 1 augustus onderging ik een hele zware operatie”, gaat Harteel verder. “De ingreep duurde vijf uur. Uit mijn been is tien centimeter ader weggenomen en verplaatst naar mijn buik om daar een ader langer te maken.”

Twee maanden revalideren stonden op het programma. “Het seizoen 2024 was voorbij”, aldus Harteel. “Ik dacht een goeie winter te maken en vertrouwde erop dat alles oké ging zijn. Toen ik weer begon te fietsen, was het nog erger dan voordien. Uit een kijkoperatie bleek dat die ader in mijn buik vol littekenweefsel zat. Ik had een vierde ingreep nodig om dat op te kuisen.”

En toch was het leed nog niet volledig voorbij. “Mijn revalidatie verliep slecht”, blikt Harteel terug. “In november bleek dat ik met een inwendige bloeding zat. Een spoedoperatie was nodig. Daar heb ik serieus van afgezien. Ik kon het bed niet uit, had veertig graden koorts. Die periode zat ik diep in de put. Mentaal had ik het bijzonder moeilijk. Dankzij mijn ouders en de steun van de ploeg ben ik er bovenop geraakt. Nu lijkt het de goeie kant uit te gaan.”

World Tour

Even zag het er naar uit dat een veelbelovende carrière verloren ging. In 2022 en 2023, toen nog in het shirt van het beloftenteam van Lotto Dstny, verzamelde Jelle Harteel in de betere koersen al een reeks ereplaatsen. Hij kreeg zelfs de vraag om prof te worden bij Team Flanders-Baloise.

“Die boot hield ik af omdat ik in mijn derde en vierde seizoen bij de U23 grote koersen wilde winnen”, verduidelijkt Harteel. “Waardoor ik de poort naar een team uit de World Tour zou openen. Het liep helemaal anders. Dat is zuur.”

“Ik hoop over een tweetal maanden de koersen te kunnen rijden die ik wil doen”

Bij Soudal Quick-Step blijven ze in de belofte uit Adinkerke geloven. “Eind 2024 liep mijn contract bij het devoteam af”, gaat Harteel verder. “Toch heb ik voor een jaar kunnen verlengen. Daar ben ik de ploeg heel dankbaar voor. Ze hadden me ook aan mijn lot kunnen overlaten. Met sportdirecteur Kevin Hulsmans heb ik heel veel contact. En ook Jurgen Foré, de nieuwe CEO van Soudal Quick-Step, belde mij enkele keren op.”

Intussen is Harteel bijna twee maand aan het opbouwen. “Op een heel rustige manier”, vertelt hij. “Want ik kom van ver beneden nul. Op een bepaald moment voelde ik dat mijn lichaam helemaal kapot aan het gaan was. Ik was nog niet gerecupereerd van de ene operatie of er volgde al een andere. Nu gaat het de goede richting uit. Hinder ondervind ik niet meer. Maar ik moet op het gemak opbouwen.”

Eerste rit terug

Toch staat Harteel zondag aan de start van Brussel-Opwijk, de eerste manche van de Road Series U23. Een dag nadien ondergaat hij een test waaruit blijkt hoeveel bloed er naar zijn rechterbeen gaat. “Ik hoop over een tweetal maanden de koersen te kunnen rijden die ik wil doen”, besluit hij. “Gezien de omstandigheden kan ik wellicht pas midden de zomer in topvorm geraken.”