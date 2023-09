Maxim kan na horrorcrash weer aan wielrennen denken: “Het verdict was heel zwaar”

Maxim Delrue uit Harelbeke is terug van weggeweest. Hij begon heel sterk aan het seizoen, maar werd door een val relatief snel naar de kant van de weg verwezen. Pas sinds half augustus is hij weer volop aan het koersen, maar dat doet hij dan ook met verve.

Met een tweede stek in Templeuve en een vierde plaats in de Omloop van het Waasland in Kemzeke, lagen de kaarten heel goed om er een mooi seizoen van te maken. Echter, in Le Gislard in Normandië sloeg het noodlot toe. “Ik geraakte aan volle snelheid in een valpartij betrokken, met een gebroken elleboog, polsen, neus en oogkas was het verdicht uiteraard heel zwaar. Het was al juni toen ik weer wedstrijden kon rijden, maar half juli moest ik opnieuw de competitie staken door een zware darminfectie. Gelukkig is dat sinds half augustus ook van de baan en kan ik nu echt werk maken van een mooi seizoenseinde.”

Dat doet de tweedejaarsbelofte van Basso Team Flanders dan ook met succes. Vorige week sleepte hij achtereenvolgens een zevende stek in de U23 Road Series-manche in Honnelles – hij kon er solo naar de kopgroep toerijden – en een vierde plaats in Heule in de wacht. Dit weekend was hij aan de slag in de Tour de Moselle, waar hij een verdienstelijke 19de plaats in het algemene klassement veroverde en daarmee tiende beste jongere werd.

Mooi begin en einde

Ondanks de tegenslagen is de Harelbekenaar niet echt ontgoocheld over het seizoen. “Ik ben tevreden met wat ik wel bereikt heb”, klinkt het. “Ik heb een heel mooi begin en einde van het seizoen kunnen rijden, alleen jammer dat het middenstuk wat in het water viel. Als ik één wedstrijd als allerbeste van het seizoen moet bestempelen, dan is dat de Omloop van het Waasland. Op dat moment was ik nog net wat beter in vorm dan nu. Maar ik hoop in de laatste weken nog naar diezelfde vorm te kunnen toe werken, want met die conditie liggen overwinningen eigenlijk binnen handbereik”, klinkt het.

profwielrenner

Volgend seizoen zal je Maxim alvast nog een jaar in de outfit van het Basso Team Flanders aan het werk kunnen zien. “Mijn voornaamste ambitie is om weer het niveau van begin dit seizoen te halen en dat gedurende het hele seizoen te kunnen aanhouden. Het spreekt voor zich dat ik me zoveel mogelijk van mijn beste kant wil laten zien in rondes, klimkoersen en andere grote wedstrijden. Ik hoop nog altijd de stap te kunnen zetten richting de profs, dan is volgend jaar – dan ben ik derdejaarsbelofte – wel cruciaal om me te tonen”, aldus de 20-jarige sportman. (Robin Rosseeuw)