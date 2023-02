Lars Van Ryckeghem nog niet verlost van verzuring

Lars Van Ryckeghem (20) heeft een nieuwe ploeg. Hij koerst dit seizoen bij het Waalse CC Crabbé Chevigny. Een probleem dat opgelost raakte. Maar het andere – snelle verzuring in z’n linkerbeen – is nog steeds niet van de baan. “Ik denk dat ik in Gent een dokter gevonden heb die het absoluut wil oplossen, dat gevoel heb ik toch”, aldus Van Ryckeghem die donderdag (9 februari) bij hem op consultatie mocht. “Hij vermoedt dat na de tweede operatie van vorig jaar littekenweefsel of kalkvorming op mijn spieren optrad. Ofwel zal hij dat via een nieuwe ingreep wegwerken ofwel op een andere manier die mij nog niet echt duidelijk is. Ik zal dus zeker een maand extra kwijt zijn.”

Behalve tijdens de examenperiode vorige maand probeerde Van Ryckeghem deze winter op een degelijke manier te trainen. Hij trok zelfs een week naar zijn goeie vriend Arnaud De Lie, de Waalse boerenzoon die zo vroeg in het seizoen al driemaal mocht juichen. Daar proefde hij van het landbouwersleven en van trainingen op de wegen in en rond het Luxemburgse Libramont. “De vriendschapbegon al bij de nieuwelingen want heel vaak vonden we elkaar in koers. Bij de junioren zaten we in de nationale ploeg, bij de beloften reden we één jaar samen bij Lotto-Soudal. Ik heb veel respect voor wat hij doet. Nog meer nadat ik een week bij hem verbleef. Om zeven uur ’s morgens begint hij koeien te melken, daarna gaat hij trainen en ’s avonds zit hij weer in de stallen.” De carrière van De Lie loopt als een trein, die van Van Ryckeghem stagneert. Twee operaties brachten niets op. Om moedeloos van te worden. “Neen, ik geef niet op”, benadrukt de derdejaarsbelofte. “Ook al zijn er dokters die me adviseren te stoppen. Maar dat zijn artsen waar de consultatie na vijf minuten al voorbij is.” (HF)