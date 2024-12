KIJK – Wielerbelofte Jenthe (18) op stage 800 meter in het wiel van Pogacar: “Ik moest 460 watt trappen om hem te kunnen volgen”

Jenthe Verstraete (18), de Ingelmunsternaar die van de juniores de overstap maakt naar de beloften en daar voor de nieuwe beloftenploeg van EF Education gaat rijden, kon zijn ogen niet geloven op stage in het Spaanse Calpe. Plots fietste Tadej Pogacar zijn trainingsgroepje bergop voorbij. “Ik heb hem 800 meter kunnen volgen, maar moest daarvoor wel 460 watt trappen.” Pogacar zette op de Coll de Rates een snelste tijd neer, een zogenaamde KOM (King of the Mountain) op Strava. “Hij heeft even de puntjes op de i gezet.”

Jenthe Verstraete bereidde het nieuwe seizoen dus voor op Spaanse bodem. In Calpe zat het in aanloop naar Kerstmis vol met wielrenners en ploegen die er een winterstage houden, maar ook de allergrootste coureur van het moment Tadej Pogacar vond het met zijn team UAE Emirates de ideale locatie om zijn doelen voor komend seizoen na te streven. “Zelf ben ik sinds vannacht terug van een stage van 18 dagen. Die deed ik los van de ploeg, ik verbleef er bij Bo Godart en met enkele vrienden gingen we er dagelijks trainen. We hadden één dag slecht weer, maar daar reden we dan maar door.”



Jenthe kon er ook studeren voor zijn examens die hij in februari moet afleggen. “Ik heb 40 van de 60 studiepunten opgenomen van mijn Master LO en Bewegingswetenschappen. Ik zit er in mijn eerste jaar, maar het topsportstatuut laat me toe mijn studies wat te spreiden, online lessen te volgen en ook mijn examens op andere momenten af te leggen.”

Pogacar deed 17 seconden af van de vorige besttijd

In januari volgt nog een ploegstage met zijn nieuwe team, in maart begint het seizoen en vertoeft Jenthe drie weken op Rhodos waar trainingen en wedstrijden op het programma staan. Ondertussen blikt Jenthe terug op een geslaagde stage in Calpe, eentje waar ze nog lang over zullen na praten. “We waren of twee of drie kilometer van de top van de Coll de Rates. Dat is een befaamde beklimming in Strava-middens.” De Deen Peter Øxenberg Hansen had daar de besttijd neergezet, het leverde hem prompt een contract op bij Ineos Grenadiers. Jonas Vingegaard heeft er nu de vijfde tijd. Tadej Pogacar wilde er allicht de puntjes op de i zetten. We waren naar boven aan het rijden toen we hen hoorden komen, de volgauto claxonneerde. Hij was in het begin van de klim op sleeptouw genomen door zijn ploegmaats, de laatste kilometers ging hij vol door. Ik ben even bij hem in het wiel gesprongen, ik moest 460 Watt trappen en hield enkele honderden meters vol. Ik weeg maar 58 kilogram, dat wil zeggen dat hij vlot boven de 500 watt moet geduwd hebben. Mijn trainingsmaat Quinten Muys kon het langs bij het groepje blijven, hij kreeg een schouderklopje uit de volgauto toen hij moest lossen.”

Pogacar reed 17 seconden sneller dan de vorige recordhouder op het stuk Coll de Rates van 6,43 kilometer en 347 meter hoogteverschil met een gemiddelde van 31,2 kilometer per uur. “Niet te doen hoe snel hij rijdt.”

Kerstavond viert Jenthe thuis in Ingelmunster, ook oma en opa komen op bezoek. “Zij reisden me ook naar Calpe een weekje achterna. Het is wel leuk dat je ‘s avonds na het trainen eens iets kunt doen met hen, het verzet de zinnen.”