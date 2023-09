Junior Seppe Leman rijdt straks voor Dovy Keukens-FCC: “Deweer kan me intomen”

Seppe Leman (18), de kleinzoon van Eric Leman, begon pas in de zomer van 2021 met koersen, maar de tweedejaarsjunior uit Ingelmunster verbaasde recent door in Plouay een UCI-wedstrijd als vijfde af te ronden. Volgend seizoen wordt hij belofte en rijdt hij voor Dovy Keukens-FCC.

“Die dag heb ik mezelf ook wat verrast”, geeft hij toe. “Het was mijn eerste koers ooit in het buitenland. Op een geaccidenteerd parcours met per ronde twee klimmetjes van één tot twee kilometer plus een korte steile puist met een stijgingspercentage van 12 tot 15%. Ik moet toegeven dat ik het in het begin van de koers lastig had. Ik moest skarten om me te handhaven. Naarmate het verval bij de anderen groter werd, begon ik me beter te voelen.”

Positionering

De kleinzoon van Eric Leman – in de jaren 70 drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen – stak in de finale van deze Franse 1.1-wedstrijd zelfs de hand uit naar de overwinning. “Bij het ingaan van de slotronde raakte ik met een vijftal renners voorop”, blikt de Molenspurter terug. “Op de voorlaatste klim moest iemand een gaatje laten. Drie renners reden zo weg. Ik hing er even alleen tussen. Het podium was weg. Een groepje achtervolgers kwam bij mij. In de sprint om de vierde plaats werd ik voorafgegaan door een Brit. Hij kwam de laatste meters nog net over mij.”

“Ik durf wel eens te snel plankgas geven. Wat ik soms in finales moet bekopen”

De zege ging naar de Fransman Louis Chaleil, een van de pionnen uit de opleidingsploeg van AG2R Citroën, voor z’n landgenoot Camille Charret en de Brit Joseph Turnbull. Ryan Williams snoepte Leman de vierde plaats af. “Na een lastige wedstrijd ben ik redelijk snel”, weet hij. “Maar een massaspurt, dat is nog niets voor mij. Heb nog wat problemen met positionering.”

Seppe Leman is nog niet lang aan het koersen. Hij sprong pas in de zomer van 2021 op de koersfiets. Voordien was hij doelman. Bij de switch van voetbal naar wielrennen liet hij zich bijstaan door ex-prof Zico Waeytens. Intussen is Michiel Stockman z’n trainer. Hun samenwerking rendeert.

Energiereserves

“Michiel staat voor een andere aanpak dan Zico, maar het verschil inzake trainingen is niet zo groot”, verduidelijkt Seppe Leman. “Alleen waren de trainingsschema’s van Zico misschien een klein beetje te intensief, iets te veel interval ook. Regelmatig werd ik ziek. Wellicht sprak ik mijn energiereserves te veel aan. Nu doseer ik een stuk beter.”

Op 21 juli brak Seppe Leman bij een val in de manche om de Beker van België in Linter z’n sleutelbeen. Eind augustus kon hij in Ieper, in La Route des Géants, hervatten. “Gelukkig was het wat ze noemen een schone breuk, een operatie was niet nodig, ik kon de inactiviteit tot enkele dagen beperken”, aldus Leman die straks aan de universiteit lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen studeert. “Door het wat rustiger aan te moeten doen, zit ik nu misschien wat frisser.”

Trainer Michiel Stockman dringt er bij de tiener op aan ook in koers beter om te springen met z’n krachtenarsenaal. “Soms is dat sterker dan mezelf”, geeft Leman toe, die dit seizoen de resterende Belgische interclubs nog zal afwerken. Dat worden z’n laatste optredens als Molenspurter. “Bij de overstap naar de beloften zal ik voor Dovy Keukens-FCC koersen”, besluit hij. “Interessant aan die ploeg is dat Jochen Deweer nog in het peloton zit. Hij zal me zien rijden en kan me intomen als het nodig is. Ik durf wel eens te snel plankgas geven. Wat ik soms in finales moet bekopen.”