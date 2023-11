Jules Verhaeghe naar Dovy Keukens-FCC: “Stapje hogerop”

Ook al start KVC Noordzeemeeuw volgend jaar een werking met beloften, toch kiest Jules Verhaeghe (17) bij de overstap naar de U23 voor een transfer naar Dovy Keukens-FCC. Na een interessant debuutseizoen bij de U19.

In de zomer van 2022 ruilde Jules Verhaeghe de hockeystick voor de koersfiets. De kennismaking met de sport liep niet onmiddellijk gesmeerd. Nadat de jonge Bruggeling met Maxime Vanopbroeke een trainer aannam, begon hij zich steeds beter te voelen op de fiets. Het voorbije wegseizoen haalde hij zes keer de top tien. Voor een debutant niet slecht.

“Ik heb mezelf aangenaam verrast”, geeft Verhaeghe toe. “Toen ik aan mijn eerste volledige wielerseizoen begon, was koersen uitrijden het eerste doel. Dat lukte al op dag één. Vanaf deze zomer begon het echt goed te gaan. In Menen-Kemmel-Menen, een UCI-koers, werd ik negentiende. In de finale liep ik nog weg uit het peloton, maar in de laatste meters werd ik nog door enkele renners geremonteerd. Daar kreeg mijn vertrouwen een boost.” Waardoor de tweedejaarsjunior durfde mee te glippen in het offensief.

“In Langemark zat ik in een kleine kopgroep met snelle mannen als Axel Vandamme en Kenji Coenen”, blikt Verhaeghe terug. “Ik besefte dat ik niet de snelste kon zijn en zette me op vijfhonderd meter van de streep op kop. Ik kwam als eerste uit de laatste bocht, maakte een schakelfoutje en viel naast het podium.”

Telefoontje

Het vertrouwen dat hij tijdens z’n eerste wegcampagne opbouwde, deed hem enkele weken geleden naar de telefoon grijpen. Hij belde Jochen Deweer, renner én sportief verantwoordelijke bij Dovy Keukens-FCC, op met de vraag of hij een kans kon krijgen bij zijn amateurteam. “Noordzeemeeuw start ook met een beloftenploeg, maar ik wou een stapje hoger”, verduidelijkt de student handelswetenschappen met topsportstatuut.

“Zekerheid over een bepaald programma heb je bij mijn huidige club niet. Dovy Keukens-FCC diende haar kandidatuur in voor de Road Series, de Belgisch-Nederlandse competitie voor beloften. Worden ze niet toegelaten, rijden ze de Beker van België.”

