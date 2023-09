Jelle Vermoote aan de start van EK wielrennen

Vierdejaarsbelofte Jelle Vermoote (22) mag op 21 en 22 september meedoen aan het EK wielrennen. Eerst doet hij mee aan de mixed relay, daags nadien start hij met de ambities in de wegrit bij de beloften. Hij heeft nog meer goed nieuws. “Ik heb zekerheid voor 2024, maar kan nog niet veel verklappen”, aldus de Pervijzenaar.

Jelle Vermoote (22) neemt op donderdag 21 september deel aan de mixed relay op het EK in Drenthe. Daags nadien staat hij aan de start van de wegrit bij de U23. Ook Warre Vangheluwe, Alec Segaert, Gianluca Pollefliet, Siebe Deweirdt en Jasper Dejaegher nemen deel aan het EK. “West-Vlaams zal de voertaal zijn”, lacht de renner van Circus-ReUz-Technord.

Tijl De Decker

“Vorig weekend reed ik naar een 14de plek in de 1.2-koers GP de la Somme. Zondag 17 september rijd ik nog de GP d’Isbergues in een dienende rol en daags nadien reizen we af naar onze noorderburen. De EK-selectie is een kleine verrassing, al had ik er zeker op gehoopt. Dit jaar wisselde ik goeie en minder goeie periodes af. De mindere periodes waren vooral te wijten aan ziekte of blessures. Een kers op de taart in de vorm van een overwinning ontbrak jammer genoeg. Als die er alsnog komt, dan zou ik die zege sowieso opdragen aan mijn ex-ploegmaat Tijl De Decker. Deze goeie kameraad overleed onlangs na een tragisch ongeval. We hadden een goeie band en hadden meermaals per week contact. Zijn overlijden was een serieuze klap. Ik ben nu nog voorzichtiger op training.”

Het EK-parcours heeft de befaamde VAM-berg als scherprechter. “Ik heb die berg nog niet opgereden, maar het zou me wel moeten liggen. Mijn rol in deze sterke EK-ploeg moeten we nog bespreken, maar ik denk dat iedere Belgische renner in staat is om te winnen.”

Zekerheid voor 2024

De Pervijzenaar rijdt na het EK nog GP Jules Vanhevele en de Münsterland Giro. “Ik sta ook als reserve voor Parijs-Tours voor beloften. Of ik al iets weet voor 2024? Ik heb zekerheid, maar kan er nog niet veel over vertellen. Ik ben blij dat ik zonder druk de rest van het seizoen kan afwerken. Het was niet makkelijk, maar ik ben blij dat het gelukt is”, aldus nog Jelle Vermoote.