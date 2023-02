Jelle Harteel voortaan getraind door Loïc Segaert: “Nog een paar stappen vooruit zetten”

Zonder crossverplichtingen kan Jelle Harteel zich in de luwte voorbereiden op zijn tweede seizoen bij de belofte. De 19-jarige Adinkerkenaar koos voor Loïc Segaert – broer van teamgenoot Alec – als nieuwe trainer.

De renner van het Lotto Dstny Development Team besliste bewust om deze winter het veldrijden helemaal links te laten liggen. “Tuurlijk kriebelt het wel een beetje. Maar tegenover dat klein gemis staat dat ik nu veel meer rust heb, vooral mentaal. Hopelijk is het de juiste keuze.” Harteel kan vooral veel meer buitenlandse stages afwerken. “In december zat ik 20 dagen in Spanje en in januari nog eens 13 dagen. Zondag vertrekken we met de ploeg nog op stage naar Denia. Alles liep goed, tot ik in januari wat last kreeg van de knie. Mijn zadel was blijkbaar gezakt, maar dat probleem is al opgelost.”

Tijdens zijn opbouw naar het nieuwe wegseizoen traint de Adinkerkenaar vooral meer blokken. “Dat komt door mijn nieuwe trainer Loïc Segaert. Ik ken de familie al lang en we kwamen altijd goed overeen. Ik hoop met hem nog een paar stappen vooruit te zetten.”

Goeie vriend

Daardoor moest Harteel wel afscheid nemen van ex-triatleet Marc Herremans als coach. “Als ik was blijven crossen, was ik zeker bij Marc gebleven. Ik heb er echt zeer van gehad van die beslissing, want hij is ook een enorm goeie vriend. Gelukkig nam hij het goed op en horen we elkaar nog steeds.” Het seizoen van Jelle Harteel start in principe met Brussel-Opwijk, waarna ook de Franse GP Lillers en de Dorpenomloop in het Nederlandse Rucphen op het programma staan. “De eerste redelijk belangrijke wedstrijd voor mij is de Youngster Coast Challenge, met de week erna ook Gent-Wevelgem.”

Met zijn crosservaring hoopt de tweedejaarsbelofte ook voor de hoofdprijs mee te strijden in Parijs-Roubaix.

“Dat is mijn grootste doel van het voorjaar. De ploeg verwacht dat ik in UCI-koersen kan meespelen om te winnen, maar in een massasprint zal ik met plezier de sprint aantrekken voor Gianluca Pollefliet. Met de profs zal ik normaal ook de Antwerp Port Epic rijden.” (AC)