Jelle Harteel rouwt om verongelukte ploegmaat

Tweedejaarsbelofte Jelle Harteel (20) werd afgelopen week geconfronteerd met de meest duistere kant van de wielersport. Tijl De Decker (22) – zijn teamgenoot bij Lotto Dstny – overleed na een ongeval op training.

“We wisten dat hij in coma lag, maar niet dat het zo erg was”, vertelt de Adinkerkenaar. “Het nieuws van zijn overlijden kwam dus superhard binnen. Er stond zelfs nergens dat hij in levensgevaar was. Op training besef ik nu nog meer hoe vaak het net niet is en hoe vaak je chance hebt.” Harteel herinnert zich Tijl De Decker als een grappige en gedreven kerel. “Hij was de grappigste van de ploeg. Met hem kon je altijd lachen, maar hij was ook serieus als het moest. Eigenlijk was hij hetzelfde type als ik, al kon hij het dit jaar wel eens afwerken.” Tijdens die bewuste Parijs-Roubaix speelde de Adinkerkenaar een cruciale rol door het gat te laten vallen. “Ik ben zo lang teleurgesteld geweest over die wedstrijd. Maar nu ben ik echt blij dat ik dat voor hem gedaan heb.”

Soudal Quick-Step

Recent raakte bekend dat Jelle Harteel de opleidingsploeg van Lotto Dstny inruilt voor die van Soudal Quick-Step. “Ze hadden het eigenlijk al twee keer gevraagd, maar telkens te laat. Ik heb altijd graag bij Lotto gereden, maar mocht te weinig mijn eigen kans gaan. Ploegleider Kevin Hulsmans ziet wel een winnaar in mij.”

Bij het developmentteam van de Wolfpack zal de belofte een gelijkaardig programma voorgeschoteld krijgen. “Maar ik wil me meer in de kijker rijden. Sowieso wilde ik volgend seizoen nog geen prof worden.”

Op het afgelopen Belgisch kampioenschap in Putte deed de Adinkerkenaar ook een verdienstelijke poging om zich te tonen. “We hebben zestig kilometer met drie voor het peloton gereden. Een beetje dom op dat parcours natuurlijk. Op het einde heb ik dan nog de sprint aangetrokken voor Gianluca Pollefliet.” Dit najaar staan vooral selecties voor het EK in Nederland en voor Parijs-Tours op zijn verlanglijstje. Voor de Flanders Tomorrow Tour moest Harteel verstek laten gaan. “We hebben als ploeg beslist om niet te starten. Zaterdag gaan we namelijk met de hele ploeg naar de begrafenis van Tijl.” (AC)