Jan Van Dyck wil opnieuw stap zetten: “Grotere volumes getraind”

Als tweedejaarsbelofte hoopt Jan Van Dyck betere resultaten neer te zetten. De 19-jarige Oostendenaar werkt deze winter bewust meer trainingen af. Jan had wat tijd nodig om zich aan te passen aan de beloftencategorie, maar vond in de loop van het seizoen steeds beter zijn draai. “Ik kwam nog wat maturiteit tekort, maar ik heb daarover goede gesprekken gehad met de ploeg. De neuzen staan allemaal in dezelfde richting.”

De renner van EFC-L&R-AGS wil het in 2023 vooral nog professioneler aanpakken. “Er is wat meer focus gelegd op het trainen van grotere volumes. Niet alleen langer trainen, maar ook per week meer uren. Vorig jaar trainde ik gemiddeld misschien 15 à 16 uur per week, terwijl dat nu naar de 17 à 18 uur per week gaat. Maar ik heb ook meer geïnvesteerd in krachttrainingen, om de piekwattages op te krikken. Het is mijn bedoeling om wat meer body te kweken.” Die grotere trainingsarbeid moest de Oostendenaar wel zien te combineren met zijn studie handelswetenschappen. “Tijdens de examenperiode heb ik meer kunnen doen dan vorig jaar. Het is me beter gelukt om alles te plannen en te combineren.”

Tussendoor pikte Van Dyck voor het eerst in jaren ook nog eens een veldrit mee. In Eeklo finishte hij als 20ste bij de nevenbond LRC. “Het resultaat speelt natuurlijk geen rol, maar ik doe het wel graag. Veertig minuten voluit is ook een goede training. Ik had misschien liever wat meer crossen gereden, maar mijn voorkeur ging toch naar de ploegtrainingen. In de toekomst wil ik zeker ook graag eens een strandrace proberen.”

Na zijn laatste examen Economie gisteren kan de tweedejaarsbelofte zich helemaal richten op het nieuwe wielerseizoen. Vanaf 4 februari wacht een ploegstage in het Spaanse Calpe. “Mijn precieze programma zal op stage besproken worden. Na het clubkampioenschap hoop ik te mogen rijden in Brussel-Opwijk of Gent-Staden, al is dat niet direct een hoofddoel.” De Youngster Coast Challenge – de U23-versie van de Bredene Koksijde Classic – staat wel in het rood aangekruist op de kalender. (AC)