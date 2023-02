Jakov Beirlaen kijkt uit naar het nieuwe wielerseizoen: “Ik wil in grote koersen tonen wat ik kan”

Jakov Beirlaen blikt gematigd positief terug op zijn seizoen als eerstejaarsbelofte. Hij pikte geregeld zijn graantje mee, maar moest ook meermaals afrekenen met pech. Voor het nieuwe seizoen liggen de kaarten goed: hij heeft een betere winter achter de rug en kijkt uit naar de eerste wedstrijden.

“Vorig jaar heb ik vooral veel ervaring kunnen opdoen en dat was ook de bedoeling”, zegt de Waregemnaar. “Het enige wat me een beetje teleurstelde, was het feit dat ik vaak met materiaalpech moest afrekenen. Het is vooral balen als je je daardoor niet ten volle hebt kunnen tonen. Toch heb ik heel wat moois kunnen neerzetten. Een tweede plaats in Ruiselede was mijn beste resultaat, maar zware wedstrijden zoals de Hel van Voerendaal of profkoersen kunnen uitrijden, daarop mag je toch ook fier zijn. Het werkt alleszins motiverend.”

Dit seizoen wil de renner van Basso Team Flanders in de kermiskoersen er alles uit halen wat erin zit, maar waarschijnlijk zal hij het meest in interclubs aan de slag gaan. “We rijden een heel uitgebreid programma en ik hoop in die grote wedstrijden eens echt te kunnen tonen wat ik in mijn mars heb.” De selecties voor de eerste interclubwedstrijden liggen nog niet vast, maar de 19-jarige Jakov hoopt in het openingsweekend te kunnen starten in Gent-Staden of Brussel-Opwijk. “Ik heb in elk geval het gevoel dat de conditie goed zit. Deze winter heb ik meer kunnen trainen dan vorig jaar, mede omdat ik nu een keertje niet op de piste gekoerst heb.”

Beirlaens grootste triomf tot nu toe is ongetwijfeld de titel van Belgisch kampioen, die hij als tweedejaarsjunior behaalde in Herzele. “Het was een dag waarop alle puzzelstukjes perfect in elkaar vielen. Elke keer wanneer ik in die streek ga koersen, denk ik terug aan die dag.” (RRK)