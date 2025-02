Jakov Beirlaen blikt vooruit op het nieuwe wielerseizoen

Dit weekend wordt het nieuwe wielerseizoen op gang geschoten met de traditionele clubkampioenschappen, in onze regionen enkel in Izegem en Deerlijk. Waregemnaar Jakov Beirlaen treedt met zijn team DL Chemicals-Experza aan in Izegem. We blikken met hem even vooruit op het seizoen.

Voor de vierdejaarsbelofte is het evenwel moeilijk om de conditie in te schatten. “Vorig jaar was ik op zich wel goed. Een tweede stek in de interclub van Dentergem was mijn dichtste resultaat, naast een aantal ereplaatsen in regionale of interclubwedstrijden. In augustus kreeg ik echter mycoplasma, waardoor ik begin september besloten heb om te stoppen. Rusten was de boodschap en dat heb ik dan ook gedaan. Nu voel ik me weer prima, maar door stage voor mijn studies rechtspraktijk heb ik ook wat minder kunnen trainen dan normaal. Het is dus nog een beetje koffiedik kijken hoe de vorm is, al voelde het vorige week op clubstage in Benicasim wel goed aan. Pas rond april-mei kan je een beetje inschatten hoe goed je écht bent.”

De koersen waarnaar Jakov het meeste uitkijkt dit seizoen, zijn de klassiekers zoals de Omloop Het Nieuwsblad (waar hij vorig jaar een verdienstelijke 15de stek behaalde) en Gent-Wevelgem. “Dat soort wedstrijden ligt me het best”, aldus de gewezen Belgisch kampioen bij de juniores. Laatstejaarsbelofte, veel renners beschouwen dat als het jaar van de waarheid, maar Beirlaen blijft daar heel nuchter bij. “Prof worden, zit nu niet perse in m’n gedachten, ik probeer daar heel realistisch en nuchter bij te blijven. Biedt er zich een mooie kans aan, dan zal ik die zeker grijpen. Maar komt die kans niet, dan is het zo. Ik doe nu een schakeljaar aan UGent om eventueel later nog een masteropleiding rechten te volgen, het valt nog te zien of de combinatie haalbaar is”, aldus de 21-jarige sportman. (RRK)