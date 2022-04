Grote supportersschare van Alec Segaert is nu ook vergezeld door een teambus

Schrik niet als je zondag langs het parcours van het PK U23 in Waregem een volledig uitgeruste teambus ziet met daarrond een horde fans van Alec Segaert. De fanclub van de Lendeledenaar blijft maar groeien en springt straks nog wat meer in het oog.

Dat overal waar Alec Segaert koerst er een massa fans opdagen, dat is ondertussen genoegzaam bekend in de wielerwereld. Maar dankzij Nik Messely, Argenta-kantoorhouder in Lendelede, hebben ze nu iets extra om mee uit te pakken. De man kocht een teambus van het voormalige Katusha-Alpecin en stuurt die komende zondag richting Waregem, waar Alec Segaert het provinciaal kampioenschap U23 betwist.

Aan de bus zullen we ook wielerpetjes verkopen

Zelf was Nik Messely vroeger actief in de triatlonwereld, zijn echtgenote Katrien Decanniere is nog steeds actief in de sport. “Ook mijn zoon René doet aan triatlon en hij rijdt ook bij Gaverzicht-Be Okay-AGS. Zelf ben ik bestuurslid van de nieuwe vzw die werd opgericht om de supportersclub van Alec Segaert de nodige structuur te geven. Dus de bus kunnen we zowel gebruiken voor de Izegemse triatlonclub, Gaverzicht-BeOkay-AGS en op de wedstrijden die Alec betwist. Zondag is het zover. We zullen opgesteld staan op de hoek van de Herlegemstraat en de Waregemsesteenweg in Kruisem. Bedoeling is om daar met alle fans van Alec en de supporters van EFC-L&R-AGS, het beloftenteam van Gaverzicht-Be Okay-AGS, te verzamelen aan deze kasseistrook. Ze voorspellen droog weer, maar de bus beschikt ook over een luifel. We zullen er fankaarten en wielerpetjes verkopen en iets te drinken aanbieden.”

Douches aan boord

Dat een privépersoon een teambus koopt, is wel uniek. “De aankoop is een samenwerking met DM-invest Spaans vastgoed, N-immo en Argenta. We hadden het geluk dat de prijs wat lager lag dan wat anders geboden wordt. Het was immers in volle coronaperiode, normaal worden dergelijke bussen opgekocht door jeugdwielerteams. Maar wij zullen die nu dus ook een goede bestemming kunnen geven. We lieten de bus volledig opnieuw beletteren en mijn vennoot en ikzelf kunnen zo ook wat reclame maken voor onze firma’s.”

We willen bewust geen druk zetten op de renner, het gaat ons vooral om de sfeer en ambiance waar Alec koerst en nadien in De Kluisberg

De bus is 14 jaar oud, maar heeft alles aan boord wat van een moderne wielerbus verwacht wordt. “Toilet, twee douches, wifi, satelliet-tv, geluid- en lichtinstallatie… Er kunnen ook acht mensen mee aan boord.”

Op de kerstcorrida in Lendelede werd de bus al voor het eerst uitgestald, komende zondag is het PK in Waregem dus de bestemming. “Op 1 mei (BK tijdrijden jeugd) houden we opnieuw een supportersactie, maar dan met de renners van Gaverzicht-BeOkay-AGS in the picture.”

Eerste UCI-punten

Alec Segaert reed vorig weekend Le Triptyque des Monts et Châteaux en eindigde daar vierde in het algemeen klassement en pakte een tweede plaats in de tijdrit. Dat leverde hem overigens zijn eerste 16 UCI-punten op. De renner van Lotto-Soudal U23 krijgt zondag ook een pittig parcours voorgeschoteld dat hem ook moet liggen. Nu hij weer eens dicht bij de deur rijdt, worden er nog meer supporters verwacht als anders. Met een lokaal in café De Kluisberg werd ook een vzw opgericht om de supportersclub mee in goede banen te leiden. Voorzitter is Krist Accou, de secretaris heet Frank Segaert, Henk Vanhaverbeke fungeert als penningmeester en het bestuur wordt vervolledigd met Nik Messely, Michael Croes, Loïc Segaert, Simon Mostaert, Frank Bruyneel en Sofie Bruneel. Voormalig ploegleider van de Kortrijkse Groeninge Spurters Rudy Bruneel is trotse peter van de club. “We willen bewust geen druk zetten op de renner, het gaat ons vooral om de sfeer en ambiance waar Alec koerst en nadien in De Kluisberg”, legt Krist Accou uit. “Ons ledenaantal gaat nu al richting de 200. Op zondag 24 april organiseren we ook een supportersrit van een 80-tal kilometer waar ook Alec zal meerijden. We zijn ook bezig met een eigen wieleroutfit voor de wielertoeristen van de supportersclub. Eind dit jaar volgt er nog een fuif. Maar om te beginnen zullen we zondag present zijn om hem aan te moedigen in Waregem.”