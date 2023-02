Dylan Botterberg: “Op zoek naar betere resultaten”

Op zaterdag 11 maart zal Dylan Botterberg (20) zijn tweede beloftenseizoen aanvangen. Hij trekt naar de kermiskoers in Haringe. De gewezen voetballer bleef Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen trouw en hoort tot de kern waaruit de ploegleiding selecties voor de Beker van België zal samenstellen. Botterberg zit aan de Wielerschool in Oudenaarde en krijgt les van onder meer ex-prof Stijn Vandenbergh. Elke dinsdag en donderdag staan met school trainingen op het programma. “Als ik manches van de Beker van België kan rijden, zal ik de ploegmaats proberen helpen, dat zal mijn rol zijn”, beseft hij. “In andere interclubs hoop ik toch eens de top tien te halen. Vorig seizoen ging het in die clubkoersen niet slecht. De eerste tien halen zat er nog niet in.” De renner uit Sint-Denijs Zwevegem kende in 2022 een moeilijk begin. “Ik ben in het voorjaar ziek geweest en kwam er pas halfweg het seizoen door”, vertelt Botterberg. “In september kon ik in een beloftenkoers tweede worden, na een buitenlander. In het regionale circuit haalde ik nog enkele keren de top tien. Globaal moet ik het komende seizoen betere uitslagen rijden.” (HF)