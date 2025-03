Drie Ieperlingen willen zich tonen bij DL Chemicals-Experza

Rudy Vandenheede, al 19 jaar stuwende kracht van het clubteam DL Chemicals-Experza, zoekt in alle Vlaamse regio’s beloften met potentieel. Toch is het opvallend dat 3 van z’n 21 renners in Ieper wonen: Wies Verdonck en de nieuwkomers Gerben De Winter en Louis Vandenbroucke.

Wies Verdonck (21) is een trouwe soldaat bij het team dat de voorbije jaren de naam Basso Team Flanders droeg. De ploegleiding besliste in de loop van 2024 van fietsconstructeur te veranderen. Met Basso waren er vorig jaar net iets te veel problemen. Dit seizoen zijn de renners van de ploeg te zien op Cervélo en werd een deal gesloten met Fietsen Maes uit Hooglede.

Opvallend aan de nieuwe samenstelling is dat twee renners uit het kleine Voormezele (De Winter en Vandenbroucke) zijn en één uit Ieper (Verdonck). Deze laatste rijdt al voor het derde opeenvolgende seizoen onder de vlag van het Anzegemse team. Verdonck is derdejaarsstudent geneeskunde en hoopt over enkele maanden z’n bachelor rond te hebben.

“Ik hoop nog wat beter te doen dan vorige zomer” – Gerben De Winter

“De combinatie met koersen is zwaar, maar het lukt”, benadrukte Verdonck tijdens de ploegvoorstelling bij Fietsen Maes. “Ik hoop toch weer enkele wedstrijden in het buitenland te kunnen rijden. Bij deze ploeg is dat mogelijk.”

Ploegleider Vandenheede is van plan opnieuw wedstrijden in Spanje, Italië en Frankrijk af te werken. In combinatie met de Road Series, de Belgisch-Nederlandse competitie voor beloften. Omwille van het programma koos Gerben De Winter (21) voor DL Chemicals-Experza. Hij koerste de voorbije jaren bij Dovy Keukens-FCC.

Laatstejaars

Voor De Winter, student kinesitherapie, wordt 2025 een belangrijk jaar. De winnaar van de koninginnenrit van de Ronde van Oost-Vlaanderen in Maarke-Kerkem is laatstejaarsbelofte. “Ik hoop nog wat beter te doen dan vorige zomer”, vertelde De Winter tijdens de teampresentatie. “In 2024 was mijn seizoensbegin wat moeilijk, maar over de zomercampagne mag ik absoluut niet klagen. Al is ook voor mij de combinatie met studies niet altijd gemakkelijk.”

Net als De Winter is Louis Vandenbroucke (18) nieuw bij DL Chemicals-Experza. Hij is eerstejaarsbelofte en komt over van het juniorenteam Air College-BConcept. De student sporttechnologie, vorig jaar elfde in de eindstand van de Keizer der Junioren, begint aan een nieuwe stap in z’n wielerleven.