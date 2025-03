Daan Depuydt, een Limburgse ex-mountainbiker, wint verrassend solo Gent-Staden: “Voor het eerst zet ik alles in op wegritten”

Een Limburgse mountainbiker is de verrassende winnaar van Gent-Staden, openingsproef van de Beker Van België voor elite 2 en beloften. Daan Depuydt zette in de finale op de top van Stadenberg alles op alles en reed solo naar de finish. Kobe Vanoverschelde werd tweede voor Tristan Scherpenbergh.

Mathias Vanoverberghe probeerde deze interclub snel open te breken. De Zwevegemnaar raakte voorop met Ruben De Marez, een gouwgenoot, en Stef Scharre. De vlucht van het trio was geen lang leven beschoren. Er kwamen nog wat aanvallen, maar tegen een gemiddelde snelheid van iets meer dan 45 km per uur is het niet makkelijk om een gaatje te slaan. Bij de tweede doortocht op de kasseien van de Steenstraat in Esen scheurde het peloton in drie stukken.

Zestal

Joerik De Neve en Sean Bero probeerden het. Nadat Milan Bral bij hen aansloot was alles weer te herdoen. Zo begon een groot peloton aan de laatste drie lokale ronden (45 km). In de voorlaatste ronde zette Kobe Vanoverschelde alles op alles. “Even dacht ik dat ik alleen was”, vertelde de uittredende winnaar na afloop. “Plots hoorde ik vijf of zes man aan wiel.”

Yaxano Smet, Ben Squire, Matthew Van Schoor, Daan Depuydt en Nils Maerevoet pikten bij de Meetjeslander aan. Het peloton leek niet te laten begaan. In z’n eentje kon Tristan Scherpenbergh de sprong naar de kopgroep maken. “Ik voelde aarzeling bij mijn medevluchters en probeerde het op de top van Stadenberg”, aldus Depuydt. “Ik had nog een stevige tijdrit van zeven kilometer nodig om de streep te bereiken.”

Debutant

De laatstejaarsbelofte uit Maasmechelen hield stand. Vanoverschelde sprintte naar plaats twee voor Scherpenbergh, Ben Squire en Matthew Van Schoor. Voor Depuydt, die vorige week in Rotem een mountainbikewedstrijd won, is deze interclubzege een aangename verrassing.

“Voor het eerst zet ik alles op de weg. In het verleden zat ik enkel op de mountainbike”, aldus de renner van VP Consulting. “Sinds kort maak ik deel uit van het Lotto Cycling Project. Trainer Wim Van Hoolst had me daarvoor geselecteerd. Dat geeft me wel wat mogelijkheden.” (HF)