Calvin Verbeeck in 2024 weer in peloton: “Het begon weer te kriebelen”

Vanaf volgend wielerseizoen zullen we Calvin Verbeeck opnieuw in het peloton kunnen vinden. Na anderhalf jaar onderbreking is de 22-jarige sportman er weer klaar voor, hij zal de kleuren van Uw Immo Plus – Pessemier verdedigen.

Bij de jeugdcategorieën was de Lauwenaar – die intussen in Zedelgem woont – een aanstormend talent, met provinciale titels op de weg én in het tijdrijden. Bij de beloften had hij echter niet zo veel geluk. Zijn entree miste hij weliswaar niet. In Gent-Staden reed hij het grootste deel van de wedstrijd in de aanval én pakte hij nog een 17de plaats in de massasprint. Kort daarna werd het seizoen echter gestaakt door de inmiddels in ons collectieve geheugen gegrifte coronalockdown, en daarbovenop moest hij nog eens aan de linkerknie geopereerd worden – dezelfde operatie die hij het jaar voordien al aan de rechterknie kreeg. Het jaar erop – nog eens een half seizoen door corona – brak hij in de Tour du Piémont Pyrénéen nog zijn scaphoïdbeen, waardoor hij dus een derde keer van nul moest herbeginnen. “Op de koop toe keerde ik begin 2022 met een coronabesmetting terug van de ploegstage, en dat heeft zich serieus op mijn longen gezet. Ik heb nog een paar koersen gereden, maar ik voelde constant druk op mijn longen en durfde daardoor ook niet diep meer gaan. De specialisten zagen maar één oplossing: twee maanden platte rust. Dat heb ik ook gedaan, maar ik vond eigenlijk niet de motivatie om nóg maar eens terug te vechten. In de plaats daarvan ben ik gaan werken”, aldus Calvin, die bij de autokeuring in Brugge werkt.

Kriebelen

“Maar na een tijdje begon het toch echt weer te kriebelen. Dus in 2024 ga ik opnieuw koersen, bij de elite zonder contract ondertussen, bij CT Uw Immo Plus-Pessemier. Op dit moment kan ik natuurlijk niet voorspellen hoe ik het ervan af zal brengen, maar dat zal zichzelf waarschijnlijk wel snel uitwijzen. Ik wil niet starten om gewoon het peloton te vullen, maar ik ben wel realistisch.” (RRK)