Belofte Warre Vangheluwe start seizoen met ambitie: “Ik heb maar één doel: prof worden!”

Warre Vangheluwe (20) laat zondag het clubkampioenschap van Team Elevate p/b Home Solution-Soenens in Leopoldsburg passeren. Deze week kreeg de Meulebeekse belofte zijn boosterprik. Hij concentreert zich op Gent-Staden.

Tot zondag werkten de renners van Team Elevate p/b Home Solution-Soenens een ploegstage af. “Ik verbleef deze winter redelijk veel in Spanje”, vertelt Warre Vangheluwe. “Mijn voorbereiding is vlekkeloos verlopen, de eerste testen waren positief. Voor mij komt de overstap van de ploeg naar het continentale niveau op een ideaal moment. Niettemin zal er inzake programma weinig veranderen. Er komen enkel wat prof- en tv-koersen bij.”

De GP Jean-Pierre Monseré op zondag 6 maart is de eerste. Die dag koerst het team van sportdirecteur Kevin Hulsmans ook in Noord-Frankrijk. “Of ik in Roeselare of in Lillers zal starten, ligt nog niet vast. Hopelijk mag ik de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré rijden, want dat is in eigen streek. Dit jaar wil ik me in dergelijke profkoersen, die rechtstreeks worden uitgezonden, tonen. Dit seizoen heb ik maar één doel: op het einde van het jaar overstappen naar de profs.”

Gent-Staden

Het pad richting een contract begint voor Vangheluwe in Gent-Staden, de interclub van zondag 27 februari. “Twee jaar geleden reed ik ook Gent-Staden”, herinnert de 20-jarige kerel zich. “Voor mij is dat meteen een interessante wedstrijd. Mijn ma is uit die regio afkomstig en ik heb er nog veel familie wonen. En Jeroen Roose, vriend van mijn nicht, staat mee in voor de organisatie van deze interclub. Genoeg redenen om al in mijn eerste koers van het seizoen goed voor de dag te komen. Het zou prachtig zijn indien ik begin zoals ik het seizoen eindigde: met winst. Inderdaad, Gent-Staden kan ook op een sprint uitdraaien. Daarvoor hebben we dan Davide Bomboi en Seppe Hulsmans.”