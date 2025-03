Belofte Legolas Ramoudt rijdt voor Campe Lanckriet Cycling Team: “Ik stapte bewust over naar een kleinere ploeg”

Het lijkt een beetje vreemd. Legolas Ramoudt (18) koos bij de overstap van junioren naar beloften voor het bescheiden Campe Lanckriet Cycling Team. Na een jaartje bij The Lead Out Cycling Academy een heel bewuste keuze.

“Dat is een hele grote ploeg”, vertelt Ramoudt. “In de loop van het seizoen zijn er bepaalde zaken gebeurd. Eigenlijk was het al eind september toen ik besliste om niet te blijven bij de ploeg uit Deerlijk. Vrij laat. De grote ploegen zaten toen reeds vol. Dus koos ik voor een kleinere club. Zo heb ik meer zekerheid dat ik mag starten in de interclubs.”

De eerstejaarsbelofte werkte al Gent-Staden, de opener van de Beker van België, af. En stond zondag ook aan de start van de Grote Prijs Vermarc, de eerste profkermiskoers van het seizoen. Later dit jaar werkt Campe Lanckriet ook de Ronde van Vlaams-Brabant en die van Oost-Vlaanderen af.

“Vorig jaar was de onderlinge strijd om in selecties voor interclubs te geraken fel”, beweert Ramoudt. “In de kleinere koersen reden ploegmaats soms achter elkaar. Ik maakte dat ook mee in een interclub in Wuustwezel. Daar zat ik in een ontsnapping, redelijk vroeg in koers. Dan gingen tijdens de wedstrijd al berichtjes rond tussen de ouders dat de koers gedaan was. Terwijl ik in de kopgroep zat. Blijkbaar geloofden ze niet in mij. Dus was het voor mij onmogelijk om bij The Lead Out te blijven.”

Ook al wou hij vertrekken, de keuze voor de kleine Oost-Vlaamse ploeg lijkt niet evident. “Ik heb een verleden in het veldrijden”, verduidelijkt Ramoudt die nog bij Team MJ Wood koerste. “Vorig seizoen was mijn eerste op de weg. Uit de cross ken ik Yani D’Houst en Lars Van Loocke. Zij maakten reclame voor Campe Lanckriet. Zo heb ik die stap gezet.”

In Kachtem werd de hogeschoolstudent Sport & Bewegen clubkampioen. In Gent-Staden kende hij tegenslag toen z’n zadel bij de tweede doortocht op de kasseien van de Steenstraat in Esen-Diksmuide zakte. “Pech, maar ik voel dat ik een stap zette”, besluit Ramoudt die een licht letsel aan de bilspier opliep. (HF)