Alec Segaert verlengt Europese tijdrittitel bij beloften

Wielerbelofte Alec Segaert heeft woensdag in het Nederlandse Emmen zijn Europese titel tijdrijden bij de renners onder de 23 jaar verlengd. Hij haalde het na 20,6 kilometer met ruime voorsprong.

Segaert creëerde vroeg in zijn wedstrijd al een betekenisvolle voorsprong op zijn concurrenten, en had met een tijd van 22:02 uiteindelijk 38 seconden voorsprong op het nummer 2, de Deen Carl-Frederik Bévort. Een andere Deen, Gustav Wang, werd derde op 0:52, tweede Belg Victor Vercouillie 23ste op 1:49.

Het is al de derde Europese tijdrittitel op rij voor Segaert. In 2021 veroverde hij goud bij de juniores in het Italiaanse Trento, in 2022 was hij als eerstejaarsbelofte meteen goed voor de titel in het Portugese Sangalhos.

Segaert had eerder dit seizoen al hoge ogen gegooid met zilver in de Belgische profkampioenschappen op de weg én in het tijdrijden.