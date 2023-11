Alec Segaert kroont zich tot Flandrien van de Toekomst

Thibaut Van Damme (bij de nieuwelingen), Fleur Moors (bij de junioren) en Alec Segaert (bij de U23) hebben dinsdagavond op de 21e editie van het Gala van de Flandrien in het Kursaal van Oostende de trofee van de krant Het Nieuwsblad voor Flandrien van de Toekomst gekregen.

De 20-jarige Segaert (Lotto Dstny) liet de voorbije maanden al meermaals zien wat hij in zijn mars heeft. Hij veroverde in het Nederlandse Emmen de Europese titel tijdrijden bij de beloften en won ook een tijdrit in de Giro Next Gen. “Ik voel me goed bij mijn ploeg en hoop er de volgende jaren nog veel plezier te beleven”, reageerde Segaert, die ook al kon proeven van het echte werk bij de elite, na zijn bekroning. Hij stond ook stil bij de betreurde Tijl De Decker, die overleed op 25 augustus op 22-jarige leeftijd na een aanrijding tijdens een training. “Dat maakt alles toch wat relatief”, klonk het.

De 18-jarige Moors kroonde zich tot Europees juniorenkampioene op de weg. De 16-jarige Van Damme maakte bij de jeugd indruk en veroverde in oktober de eindwinst in de Topcompetitie U17 van Belgian Cycling, een combinatie van pistewedstrijden, mountainbike, veldrijden en wegkoersen.

Jimmy Van Craeynest en Silke Bastiaensen, beiden medaillewinnaars op de Wereldspelen in Berlijn (Special Olympics), reikten de trofeeën uit.