Alec Segaert draagt Europese titel op aan betreurde Tijl De Decker: “Sterren voor een mooie ster”

Wielertalent Alec Segaert heeft woensdag zijn Europese tijdrittitel bij de U23-renners opgedragen aan de betreurde Tijl De Decker, een goeie vriend. “Ik hoop dat hij gekeken heeft, en trots op me is.”

Segaert wees op het huldigingspodium met de vinger richting hemel. Een veelzeggend gebaar richting De Decker, de leeftijds- en ploeggenoot van Segaert die vorige maand overleed na een trainingsongeluk. “Dit is een trui met sterren op. Voor een hele mooie ster die hier hopelijk ook naar gekeken heeft”, wees Segaert naar zijn Europese kampioenentrui. “Dit is een zege die ik aan Tijl wil opdragen. Normaal had hij hier de wegrit gereden, en hij keek er al keihard naar uit.”

Segaert vernam vorige maand het dramatische nieuws toen hij aan het koersen was in de Ronde van de Toekomst: “Een heel moeilijk moment, natuurlijk. Al heb ik direct beslist om verder te rijden. Dagen alleen op mijn kamer zitten, dat zou me ook niet helpen. Het was natuurlijk heel moeilijk om zoiets te verwerken. Dit is iets waar je nooit op voorbereid kan zijn. Maar ik had geluk met de juiste mensen rondom mij en in de ploeg (Lotto Dstny, red.).”

“We hebben een momentje georganiseerd op de service course van de ploeg, met de broer van Tijl erbij, Alfdan. Die deed dat fantastisch. Hij vertelde hoe het was gebeurd, kon vragen beantwoorden, samen hebben we herinneringen bovengehaald. Dat heeft me echt geholpen. Van verdriet is het vrij snel overgegaan naar een lach: denkend aan de mooie momenten die we samen hebben beleefd. Zoals Tijl dat zelf ook zou gewild hebben. Ik hoop dat hij hiernaar gekeken heeft, en trots is.”