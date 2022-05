Alec Segaert Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften

Alec Segaert en Britt Knaven zijn de Belgische kampioenen in het tijdrijden bij respectievelijk de mannen en vrouwen beloften. De nationale titelstrijd had zondag plaats in het Oost-Vlaamse Gavere.

Alec Segaert (28:17) bleek na 23,2 kilometer een seconde sneller dan Jonathan Vervenne. De laatste podiumplaats bij de mannen beloften ging naar Lennert Van Eetvelt die 15 seconden trager reed dan Alec Segaert.

Bij de vrouwen beloften was Britt Knaven oppermachtig. Zij klokte af in een tijd van 33:14, 25 seconden sneller dan Elena Debouck. De bronzen medaille was er voor Eefje Brandt, die 31 seconden moest toegeven op Britt Knaven.

Mannen

1. Alec Segaert (Lotto Soudal Development Team) de 23,2 km in 28:17 (gem 49 km/u)

2. Jonathan Vervenne op 0:01

3. Lennert Van Eetvelt 0:15

4. Robin Orins 0:32; 5. Arno Claeys 0:39; 6. Jelle Declerck 0:41; 7. Vincent Van Hemelen 0:48; 8. Tijl De Decker 1:16; 9. Gust Lootens 1:22; 10. Michiel Nuytten 1:25; 11. Branko Huys 1:27; 12. Aaron Stockx 1:28; 13. Noah Vandenbranden 1:29; 14. Warre Vangheluwe 1:31; 15. Xander Geysels 1:56; 16. Toon Clynhens; 17. Maxim Nonneman 1:58; 18. Ben Squire 2:05; 19. Bob Poelmans; 20. Ferre Geeraerts 2:12

Vrouwen

1. Britt Knaven de 23,2 km in 33:14 (gem 41,69 km/u)

2. Elena Debouck op 0:25

3. Eefje Brandt 0:31

4. Sterre Vervloet 0:40; 5. Senne Knaven 0:54; 6. Esmée Gielkens 1:35; 7. Katrijn De Clercq 1:48; 8. Sara Maes 1:58; 9. Lauryne Van Laeken 2:37; 10. Jade Lenaers 2:41; 11. Malou Van Hooste 2:49; 12. Britt Verbeek 3:13; 13. Vicky Galle 4:22; 14. Laura Charlier 5:12; 15. Hannah Mahieu 5:24.