Miel Decock combineert met succes voetbal en koers

Het zijn stevige woensdagen voor Miel Decock. Hij combineert koersen bij The Lead Out Cycling Academy met voetballen bij de U15 van Jong Vijve. Iedere woensdag werkt hij zowel een fiets- als voetbaltraining af.

Vanaf 2024 ging de rijzige atleet voor de combinatie van voetballen en koersen. Bij de laatstejaarsaspiranten won hij twee wedstrijden en haalde hij tien keer het podium. Ook bij de overstap naar de nieuwelingen blijft hij voetballen en koersen. Als eerstejaars heeft hij al een overwinning op zak.

“Op zowat twintig kilometer van de finish werd een lange uitval tenietgedaan”, doet Miel Decock het verhaal van de wedstrijd in Edewalle. “Ik zag dat iedereen wat op z’n limiet zat. Het viel stil en ik wou mijn benen nog eens testen. Tot mijn grote verbazing had ik snel een mooie voorsprong. Bovendien deden mijn ploegmaats in het peloton knap afstoppingswerk.”

Offday

De leerling maatschappij en welzijn won met anderhalve minuut voorsprong. Afgelopen zaterdag trok hij naar de Grote Prijs Peter Van Petegem in het Oost-Vlaamse Lierde. Waar het voor hem totaal anders verliep dan in Edewalle. “Toen ik naar de verzetscontrole ging, stond iedereen al klaar aan de start”, vertelt Decock. “Dus moest ik helemaal achteraan starten. Ik ben nooit in het eerste deel van het peloton geraakt. Duidelijk een mindere dag.”

En een goede leerschool voor de sporter uit Sint-Baafs-Vijve. Zondag trekt hij naar de afwachtingswedstrijd van de Guido Reybrouck Classic in Damme. En zaterdag speelt hij een wedstrijd met de U15 van Jong Vijve. “Bij Wielsbeke heb ik op een hoger niveau gevoetbald, maar toen stond ik in doel”, gaat Miel Decock verder. “Keeper spelen vond ik op een bepaald moment niet meer zo plezant. Bij Jong Vijve ben ik centrale verdediger of centrale middenvelder. Voor de winterstop speelden we kampioen. Ook in een hogere reeks staan we aan de leiding. Zo lang ik bij de U17 koers, zal ik blijven combineren met het voetbal. Vanaf de junioren wordt het wellicht enkel koersen.” (HF)