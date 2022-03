Jeroen Sap (Ruddervoorde Koerse) blikt vooruit naar 17 mei: “Hopen op code geel. Of geen code meer. En een volksfeest!”

Kan er op dinsdag 17 mei gefeest worden in Ruddervoorde? Die dag staat de Sint-Elooisprijs, de kermiskoers voor profs, op de kalender. De organisatoren maken zich op voor een editie zoals vòòr de pandemie. Voor een feest!

Pintjes, hamburgers, braadworsten, renners, wielerliefhebbers en feestvarkens. Het is al een beetje geleden dat dit voor, tijdens en na een wielerwedstrijd kon. Door het coronavirus werden de voorbije twee jaren heel wat koersen zonder publiek gereden. Zoals Ruddervoorde Koerse vorig jaar.

“Eigenaardige sfeer”, herinnert organisatievoorzitter Jeroen Sap zich. “Anders is het altijd een groot feest in het dorp. Nu was het heel rustig. Het was de eerste keer met rechtstreekse uitzending op televisie. Mooi meegenomen, voor de koersliefhebbers die thuis zaten weg te kwijnen. Van de burgemeester mochten we enkel organiseren als de finale live op tv kwam.”

Pet en hemd

Wat ook gebeurde. En dit jaar weer zal gebeuren: op 17 mei zendt de regionale zender Focus-WTV opnieuw de laatste twee uur van de wedstrijd uit. In de finale verandert Jeroen Sap van pet en hemd. En wordt de voorzitter van de organisatie presentator van de uitzending. “Als je voor twee kleine organisaties werkt, moet je die flexibiliteit hebben”, lacht hij.

Sap hoopt, in zijn hoedanigheid van voorzitter van Riddersport, dat de 66ste editie van de profkermiskoers een normaal verloop kent. Met andere woorden: dat iedereen mag gaan en staan waar hij of zij wil. En dat er een normale vips-aanpak kan worden georganiseerd. “Vroeger hadden we honderd eters en tweehonderd mensen op de receptie na de wedstrijd, nu is dat maal vier of zelfs vijf”, gaat Sap verder. “Dat zorgt voor financiële middelen. Ik hoop dat de coronabarometer tegen 17 mei op code geel staat. Of dat er geen code meer is. Dan kan het weer een volksfeest worden.”

Jeroen Sap. (gf)

Te snel

Met goed weer én normale omstandigheden is het altijd leuk toeven in Ruddervoorde. Het peloton slingert zich altijd met een razende vaart door de dorpskom. Dat zal op dinsdag 17 mei niet anders zijn.

“Hoewel, we moeten ons gebruikelijk parcours wijzigen”, verduidelijkt Sap. “Door wegenwerken moeten we een andere lus uittekenen. Ik hoorde Sep Vanmarcke ooit zeggen dat het parcours veel te snel is, dat het onmogelijk is om te demarreren. Vaak wordt gemiddeld 46 tot 47 kilometer per uur gehaald. Dat zal op 17 mei niet mogelijk zijn.”

Of Sep Vanmarcke die dag in Ruddervoorde aan de start staat, is nog niet met zekerheid te zeggen. Nochtans hoort vedetten aaien en om een handtekening of een selfie vragen tot de charme van wedstrijden rond de kerktoren. Voor organisatoren van kermiskoersen is het de laatste jaren niet evident om renners met naam en faam aan te trekken. “Gullegem en Vichte slagen daar nog in, bij ons is dat bijna niet meer te doen”, geeft Sap toe. “Renners uit World Tourploegen aantrekken is heel moeilijk geworden. Want die zijn in de periode van Ruddervoorde Koerse vaak op stage.”

Administratie

Toch zijn er al zeven teams ingeschreven. Onder meer Sport Vlaanderen-Baloise, Minerva, Pauwels Sauzen-Bingoal en Black Spokes. De voorbereiding is dus volop bezig. “Daarmee moeten we steeds vroeger beginnen”, zegt Sap. “Administratief hebben we steeds meer werk. De overheid heeft het vaak over administratieve vereenvoudiging, maar daarvan merk ik heel weinig. Maar: we doen dit nog altijd heel graag. De vergaderingen in de aanloop naar de koers behoren ook tot de charmes van zo’n wedstrijd.” (HF)