Jeroen is al acht jaar bestuurslid bij wielercomité Gent – Staden

Dit weekend opent het Vlaams wielerseizoen met in Staden meteen de klassieker Gent-Staden. Op zaterdag komen de nieuwelingen (13 uur) en de juniores (15 uur) in actie, op zondag is er de 76ste editie voor de elites zonder contract en beloften. Deze wedstrijd kadert weer in de Beker van België, wat betekent een pak mooie namen aan de start.

Jeroen Roose (32) uit Staden was ooit ook nog wielerbelofte, sinds acht jaar staat hij nu aan de andere kant van de nadars als medeorganisator. “Antoon Willemyns was toen net gestopt als bestuurslid en collega Geert Wallays zag in mij de geknipte vervanger. Mijn takenpakket is met de jaren alsmaar gegroeid. Voor de komende organisatie moet het publiek geen grootse veranderingen verwachten”, opent Jeroen.

“De kasseisprint werd door iedereen positief geëvalueerd zodat de renner die de meeste punten verdient op de doortochten in Steenstrate en ook aankomt, weer met een mooie premie en trofee huiswaarts keert. Verder is de omloop licht gewijzigd door de werken in het centrum van Staden en Houthulst. Sportief is onze wedstrijd opnieuw tellend voor de Beker van België waardoor we zeker zijn van 175 startende elites zonder contract en beloften. Zelf verwacht ik weer veel van onze winnaar van vorig jaar Kobe Vanoverschelde, maar ook zijn ploegmaats Jens Vandenbogaerde en Matthias Vanoverberghe zullen hier wel voorin willen eindigen.”

Voorbereidingen

Voor Jeroen wacht ook weer een druk weekend. “De voorbereidingen zijn nu alweer enkele maanden aan de gang met voor mij de vergaderingen en de verantwoordelijkheid van het drukwerk en affiche. Op zaterdag en zondag ben ik samen met Jens Wallays verantwoordelijke aan de aankomstzone in de Diksmuidestraat. Maar deze opdracht tot in de perfectie uitvoeren kan je niet met twee, vandaar dat ik zeker ook onze 10-tal ‘nadarboys’ eens wil vernoemen. Maar er zijn natuurlijk veel meer vrijwilligers nodig voor het welslagen van zo’n tweedaagse.” (SBR)