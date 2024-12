Jelle Wallays (35) wil profcarrière afsluiten en belofte aan sterfbed van nonkel Luc inlossen: “15.000 km door Europa in 100 dagen”

Stadenaar en oud-wielerprof Jelle Wallays heeft wel een bijzonder doel in 2025. Hij wil in 100 dagen tijd rond Europa fietsen, goed voor 15.000 kilometer door 23 landen. En daarbij wil hij ook geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker. Zijn tocht wordt dan ook één lang eerbetoon aan zijn nonkel en wielermentor Luc Wallays die in 2013 aan de gevolgen van kanker overleed. “Dit is een belofte aan hem die ik wil inlossen. Ik doe dat voor hem en voor iedereen die niet altijd de wind in de rug heeft.”

Jelle Wallays won als wielrenner onder meer Dwars door Vlaanderen (2015), Parijs-Tours (2014 en 2019) en een etappe in de Ronde van Spanje (2018). Twee jaar geleden kwam een einde aan zijn wielercarrière. “Op een manier die me nog altijd een wrang gevoel geeft.” Wallays die eerder voor Topsport-Vlaanderen en Lotto-Soudal had gereden zag na drie jaar bij het Franse Cofidis zijn contract niet verlengd worden. En daar had hij het om een bijzondere reden moeilijk mee. “Ik ben beginnen koersen dankzij mijn nonkel Luc Wallays. Hij heeft destijds mijn pa overtuigd om met wielrennen te laten starten, tijdens mijn carrière kon ik ook altijd bij hem terecht.”

“Ge zijt goed zot stuurde Thomas De Gendt”

Luc Wallays vocht al enkele jaren tegen kanker toen zijn overlijden er op 5 maart 2013 toch plots kwam. “In drie dagen tijd was het plots gepasseerd. Hij kon toch nog nauwelijks praten, maar we zijn toen allemaal nog eens apart bij hem geweest. Hij heeft me toen drie dingen gezegd. Dat hij me graag zag, dat hij geloofde dat ik het goed zou doen en hij dat hij de droom had dat ik 15 jaar profcoureur zou zijn. Dat zijn er door omstandigheden maar 13 geworden, maar 15 jaar na mijn debuut in het peloton zal ik hem dus herdenken door 15.000 kilometer te fietsen én geld voor Kom op tegen Kanker in te zamelen.”

“In Polen maak ik ook een ommetje voor Bjorg Lambrecht; ik was er bij toen hij verongelukte”

Een zot idee waarvoor hij inspiratie op deed tijdens de tocht naar Calpe die Jelle samen met die andere zotte coureur Thomas De Gendt ondernam. “Op sociale media verscheen toen een bericht over de tocht rond Europa, goed voor 15.000 kilometer. Toen eind dat jaar, in 2023 dus, geen zicht meer had op een nieuw contract heb ik met mijn vriendin al gepraat over dat project. Als ik dat wilde doen, moest ik het doen, was haar mening. Ik zal natuurlijk 100 dagen thuis weg zijn.”

Startpodium Dwars door Vlaanderen

Maar het wordt een tocht met heel wat symboliek. Starten doet Jelle op woensdag 2 april, wanneer Dwars door Vlaanderen in Roeselare van start gaat. “Toen ik Dwars door Vlaanderen won reed ik na de finish recht in de armen van tante Karin, de weduwe van nonkel Luc. De effectieve start zal ik thuis maken, maar ik hoop ook op het startpodium in Roeselare te mogen om daar voor het publiek mijn tocht te kunnen aanvatten. 100 dagen later zitten we in de eerste week de Tour de France. Zonder tegenslagen zou dat op donderdag 10 juli moeten zijn, ik hoop dan ook te kunnen passeren bij Karl Vannieuwkerke en Vive le Velo.” Thomas De Gendt is ondertussen ook op de hoogte van het exploot van Jelle. “Hij stuurde me: ge zijt goed zot”, lacht Jelle.



Het exacte parcours en in welke richting hij wil starten, daar is Jelle er nog niet helemaal aan uit. “Ik laat me ook adviseren door ervaren mensen en op vraag van partners kan ik het parcours ook wat wijzigen. Als ik naar het Zuiden start, zal ik richting Compostela rijden, daarna door Portugal om vervolgens via de kustlijn van Spanje naar Andorra te rijden, daarna doe ik Rome aan en vervolgens gaat het van Kroatië naar Athene. Om daar weer noordwaarts rijden, om uiteindelijk in Warschau uit te komen. Daar wil ik een ommetje maken langs de plek waar Bjorg Lambrecht overleed, ik was er ook bij in die koers. Van Polen gaat het dan naar Berlijn en zo naar Denemarken om dan weer huiswaarts te keren.”

Yaron Degryse en Guillaume Jaecques zorgen voor extra beleving rond de tocht die Jelle Wallays zal ondernemen. © JOKE COUVREUR

15.000 kilometer die Jelle initieel in zijn eentje wilde afleggen. Maar ondertussen is het project al dermate omvang gaan aannemen dat er ook een documentaire komt van de tocht. Yaron Degryse die de socials van Jelle beheert en Guillaume Jaecques van Moonshot stappen mee in het verhaal. “Bedoeling is dat er altijd een cameraman mee is. We zouden de tocht ook graag afleggen met een mobilhome, de cameraman die dan overdag besturen en het is dan meteen ook de plaats waar ik kan overnachten.”

Met een persmoment in de B&B KOOON is de start gegeven voor dit unieke project. “Ik ben op zoek naar partners die de tocht willen steunen. Ik hoop ook 50.000 euro in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. Ik ben ook erg flexibel, als een partner wil dat ik even omrij langs een filiaal in het buitenland, dan kan dat. Ik sta er ook voor open dat mensen met mijn mee komen rijden. Een ceo van een bepaald bedrijf, of gewoon ook wie goesting heeft om mee te fietsen. Op de website die binnenkort online zal komen zul je meer info vinden, maar je er zal ook een tracker aanwezig zijn zodat iedereen kan volgen waar ik me precies bevindt.”

Vier grote rondes na elkaar

Sportief moet Jelle ook probleemloos 150 kilometer per dag aankunnen, dat komt zowat neer op vier grote rondes na elkaar rijden. Maar hij is na zijn actieve carrière ook niet blijven stil zitten. Hij legde zich toe op triatlons, niet zonder succes overigens. Iets was hij na zijn tocht door Europa ook weer wil opnemen.

De B&B die Jelle samen met zijn vriendin Vé runt is overigens verkocht. “We zijn nog open tot 23 maart 2025, daarna wordt het hier een privéwoning.” Jelle Wallays is ondertussen ook aan de slag als safety regulator bij Flanders Classics, waarbij hij mee instaat voor de veiligheid van de renners tijdens de wedstrijden. “Maar daar waren ze op de hoogte van mijn plannen, dat was op voorhand al doorgesproken.”