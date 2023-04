Jelle voorziet ruim aanbod aan fietskampen en lessen voor jongeren: “In mum van tijd uitverkocht”

Met zijn organisatie Flandriens van de Toekomst wil de Pittemse Jelle Neirinck zijn passie voor de wielersport overbrengen naar de jeugd. Met een aanbod aan fietskampen, een wielerwedstrijd en fietslessen wil hij hen laten kennismaken met het competitiewielrennen.

Tijdens de krokusvakantie organiseerde Jelle zijn eerste fietskamp voor de jeugd. “Er was meteen grote interesse en op korte tijd was het kamp uitverkocht. Ik liet de jonge wielrenners kennismaken met de cyclocross. We voorzagen een aantrekkelijk off-road parcours met nadars en linten, alsof het een echt professioneel cyclocrossparcours was. De jongeren vonden het leuk om op deze manier aan een hoog tempo te koersen. Naast oefeningen op de fiets, voorzag ik ook lessen core stability en stretching, wat belangrijke onderdelen zijn in de wielersport. Op de laatste dag nodigden we de ouders uit voor de slotshow, waar de wielrenners konden demonstreren wat ze geleerd hadden. Ook het wielerkamp tijdens de paasvakantie van 11 tot 14 april is uitverkocht.”

“Wie graag nog bij een fietskamp wil aansluiten, kan hiervoor in de zomervakantie bij ons terecht. Van 21 tot 25 augustus organiseren we een fietskamp voor competitierenners voor jongeren van 8 tot 15 jaar. Het is wel belangrijk dat de wielrenners toch al een bepaald niveau halen en over enige fietsbehendigheid beschikken, want ze zullen redelijk wat afstanden afleggen. Een dagtocht van 75 km is de langste rit. Ik heb zelf de routes uitgestippeld en zocht hier bewust voor verkeersluwe paden.”

“Het kamp staat in het teken van de Tour de France. De wielrenners zullen punten kunnen sprokkelen zoals in de echte Tour. De beste jongere krijgt de Witte Trui, de Bolletjestrui gaat naar de beste klimmer en uiteraard is de Gele Trui voor het algemeen klassement. Op deze ludieke manier brengen we de jeugd in contact met de competitie. Als wielrenner moet je ook kunnen omgaan met stress, tegenslag en verlies. We nodigen bovendien een profrenner uit die een inspiratiebron is voor de jeugd. Voor dit kamp kan je nog inschrijven, maar wacht niet te lang”, glimlacht Jelle.

Aangepaste niveaus

Daarnaast organiseert Jelle ook fietslessen en kampen vanuit een andere organisatie, de Wingense Wielerschool. “Vanaf 20 april tot eind september voorzie ik elke donderdag lessen wielrennen voor jongeren vanaf 6 jaar. Deze lessen vinden plaats op een volledig verkeersvrij parcours in Zwevezele. Dat parcours stelt de gemeente ter beschikking voor de fietslessen en fietskampen. Het parcours zorgt voor voldoende prikkels voor de wedstrijd. Het is ongeveer één kilometer lang en ze kunnen met twee of drie naast elkaar fietsen. Ik deel de wielrenners op in twee reeksen. Van 17 tot 18 uur trainen de recreanten en van 18 tot 19.30 uur begeleid ik de gevorderden. Zo kan ik deze groepen op een aangepast niveau voorbereiden. Ik volgde hiervoor de cursus initiator wielrennen bij de Vlaamse Trainersschool. Tijdens deze lessen zullen we oefenen op behendigheid, sprinten en leren we wedstrijdfietsen”, legt Jelle uit. “Van 5 tot 7 juli organiseren we vanuit de Wingense Wielerschool een fietskamp voor recreanten vanaf 6 jaar. Ook hier zullen we de rennertjes opsplitsen in twee groepen en trainen we op verschillende locaties.”

Funwedstrijd

Met Flandriens van de Toekomst voorziet Jelle net zoals vorig jaar een jeugdwielerwedstrijd die doorgaat op zondag 21 mei. “Deze zal opnieuw op het industrieterrein in Pittem plaatsvinden. Ik kan rekenen op heel wat steun van Textiel Verhaege, die hun terrein aanbieden en helpen waar nodig. In de voormiddag zullen de miniemen strijden voor de overwinning en in de namiddag volgt de hoofdkoers van de aspiranten. Tijdens de middag organiseren we een funwedstrijd, waarbij niet aangesloten renners opgedeeld worden in drie leeftijdscategorieën en zo kunnen kennismaken met een wielerkoers.”

Wie wil inschrijven voor de fietslessen, kampen of de wedstrijd, kan terecht op de facebookpagina van Flandriens van de Toekomst. (Tom Verbiest)