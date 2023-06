Jasper Philipsen wint Elfstedenronde

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) heeft zondag de Elfstedenronde (cat. 1.1) op zijn naam gebracht. Na 190,3 kilometer was de 25-jarige Limburger in Brugge de snelste in een massasprint. De Australiër Caleb Ewan werd tweede. De Nederlander Fabio Jakobsen, vorig jaar winnaar, moest met de derde stek vrede nemen.

Drie vroege vluchters, Louis Blouwe, Olivier Godfroid en de Nederlander Frank van den Broek, mochten de vijf plaatselijke omlopen van elk 15,7 kilometer aanvatten met een voorsprong van 2:35. Op de kasseien van de Brieversweg, met nog 53 kilometer voor de boeg, ging het licht uit bij Louis Blouwe. De twee overgebleven vluchters reden 1:40 voor de grote groep uit. Met nog twee ronden te rijden was de voorgift gedaald naar één minuut en zette ook Olivier Godfroid zich recht. Frank van den Broek hield stand tot op zes kilometer van de aankomst. Mede omdat de achtervolging verstoord werd door een massale valpartij met Jonas Rickaert, Jenthe Biermans, Yves Lampaert, Andrea Perron en David Dekker als voornaamste slachtoffers.

In de sprint ging Jasper De Buyst vol aan voor Caleb Ewan, maar de Australiër zat niet in zijn wiel. Jasper Philipsen kwam op links, Fabio Jakobsen trachtte zijn wiel te houden maar Philipsen was te sterk.