Jasper Philipsen haalt in massasprint nieuwe slag thuis in vierde etappe, Rickaert eerste West-Vlaming

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) heeft in de vierde rit van de 110e Tour de France het laken naar zich toegetrokken. Na net geen 182 kilometer tussen Dax en Nogaro, in het zuidwesten van Frankrijk, was ‘de Vlam van Ham’ de concurrentie te snel af in een chaotische finale op het circuit van Paul Armagnac die grossierde in valpartijen.

Caleb Ewan (Lotto Dstny) eindigde tweede, Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) vervolledigde het podium. Wout Van Aert sprintte naar de negende stek. Philipsen hees zichzelf dankzij zijn tweede opeenvolgende zege in de groene puntentrui.

Ook in de vijfde etappe mag Adam Yates (UAE Team Emirates) de gele leiderstrui aantrekken. In het klassement telt de 30-jarige Brit een bonus van zes seconden op zijn Sloveense ploegmaat Tadej Pogacar en zijn tweelingbroer Simon Yates (Team Jayco AlUla). Jonas Rickaert kwam als eerste West-Vlaming over de meet met zijn 36e plek.

Woensdag staat de eerste echte bergrit op het programma. De Tourkaravaan duikt de Pyreneeën in en krijgt 162,7 kilometer voorgeschoteld tussen Pau en Laruns. Onderweg wachten er drie beklimmingen, waaronder met de Col de Soudet een eerste buiten categorie.

Rituitslag 1. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Deceuninck) 181,8 km in 4u25:28 2. Caleb Ewan (Aus) in zelfde tijd 3. Phil Bauhaus (Dui) z.t. 4. Bryan Coquard (Fra) z.t. 5. Mark Cavendish (Gbr) z.t. 6. Danny Van Poppel (Ned) z.t. 7. Alexander Kristoff (Noo) z.t. 8. Luka Mezgec (Slv) z.t. 9. Wout Van Aert (Bel) z.t. 10. Mads Pedersen (Den) z.t. 36. Jonas Rickaert (Bel) z.t. 72. Stan Dewulf (Bel) z.t. 121. Yves Lampaert (Bel) z.t. 131. Tim Declercq (Bel) z.t.