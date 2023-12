Jasper Dekien hoopt bij EFC zijn beste benen terug te vinden

Na een moeilijk seizoen als eerstejaarsbelofte bouwt Jasper Dekien in de strandraces aan zijn conditie. De 19-jarige Pannenaar hoopt volgend seizoen bij EFC zijn beste benen terug te vinden.

De fans van Jasper Dekien bleven na een topseizoen bij de juniores wat op hun honger zitten. “Het is inderdaad vooral een leerjaar geweest”, vertelt de sterke sprinter. “Zeker in het begin was ik serieus op de sukkel door mijn slechte bloedwaarden.”

IJzertekort

Het ijzertekort stak kort voor de zomer nog een tweede keer de kop op. “Het was redelijk rap opgelost, maar de conditie was toch weer een beetje weg. Over mijn zomer ben ik wel nog tevreden. Zo finishte ik nog een paar keer net buiten de top tien, zoals in Ruiselede. Natuurlijk had ik wat meer verwacht van de overstap naar de beloften.”

De renner van het Noord-Franse Dunkerque Grand Littoral finishte onlangs als 56ste in De Panne Beach Endurance. “Ik was eigenlijk wel content over mijn prestatie. Natuurlijk heb ik niet de topconditie van het wegseizoen, maar ik sta zeker verder dan vorig jaar. In de start heb ik me eventjes opgeblazen, maar ik kon redelijk snel herstellen.”

Na de Bredene Classic en de wedstrijd in Duinkerke richt Dekien zich enkel nog op het BK strandrace, opnieuw in Bredene. “Daar wil ik het zo goed mogelijk doen, maar op een kampioenschap telt maar één plaats. Er zijn wel een paar beloften die net iets meer kunnen, maar wie weet is er met een goeie dag en een goed eerste keerpunt wel iets mogelijk.”

Overstap

Door financiële problemen werd de stekker uit Dunkerque Grand Littoral getrokken. “Dat is jammer, maar voor mij is het ook qua taal misschien wel positief dat ik nu weer in een Belgische omgeving terechtkom.”

De stap naar EFC-L&R-Van Mossel kwam in dat kader niet als een grote verrassing voor de student sport & bewegen. “Vorig jaar was het al net niet. Ik kom er in een toffe groep terecht, met een goeie werking en een mooi programma.”

(AC)