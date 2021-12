Jari Merveillie moet door afgelasting zes B-veldritten crossen bij de profs: “Ik hoopte nog te stijgen naar de derde plaats”

Door de pandemie zien veel sportlui doelstellingen verdwijnen. Zo ook Jari Merveillie. De Ieperling zette zijn zinnen op de derde plaats in de eindstand van de Oxyclean CX Challenge, maar in december zijn alle crossen geschrapt.

Er resten nog twee veldritten in het kader van de Oxyclean CX Challenge: Bonheiden (23/1) en Zelzate (29/1). Lichtervelde, Balegem, Beernem, Kerniel, Peutie en Meer werden geannuleerd. “Jammer, want ik had nog ambitie om van plaats vier naar drie te stijgen”, zucht de 22-jarige Merveillie. “De laatste twee manches was ik wat dichter gekomen op Wouter Goossen, maar met nog slechts twee wedstrijden te gaan zal het niet meer lukken om 22 punten te overbruggen.”

Door het wegvallen van zes B-veldritten is de crosser van Gaverzicht-BE Okay genoodzaakt bij de profs in te schrijven.

Na kerstweekend

“Vorige zaterdag was ik van plan mee te doen in Essen, maar ik had darmproblemen”, verduidelijkt Merveillie. “Dus schreef ik me uit. Komende weekeinde zijn er enkel Wereldbekercrossen. Het wordt wachten tot na het kerstweekeinde om weer in actie te komen. Diegem op 29 december doe ik zeker mee. De verplaatsing van de wedstrijd in Diegem valt nog mee. Heusden-Zolder en Baal liggen een heel eind verder.”

Na enkele dagen gedwongen rust hervatte Merveillie, fietsenhersteller bij Minne Sport, vorig weekeinde de trainingen. Hij ging op pad met ex-prof Maxime Farazijn, werkmakker bij de Ieperse fietsenmaker. “Maxime en ik houden elkaar recht”, lacht Merveillie. “Maxime traint nu nog heel rustig want hij moet pas eind februari klaar zijn.”

Werk- en ploegmakkers

Farazijn en Merveillie zijn niet alleen collega’s op het werk, op 1 januari worden ze ook ploegmaats. Bij Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen, het amateurteam van Luc Courtens. “Maxime en ik wilden eens in dezelfde ploeg rijden”, lacht Merveillie. “Hij bracht me in contact met Luc Courtens. Zo kwamen we tot een akkoord. Bij die ploeg heb ik weinig verplichtingen. Ik hoop in de zomer enkele interclubs te rijden. Het voorbije wegseizoen reed ik er drie. En die bevielen me.” (HF)