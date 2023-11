Jammer maar helaas: de Tour van 2025 mist West-Vlaanderen op amper 50 meter (!)

De 112de Grand Départ zal over twee jaar georganiseerd worden in de regio rond de Noord-Franse stad Lille. Organisator ASO onthulde donderdag het schema voor de eerste drie etappes. Het peloton doet West-Vlaanderen niet aan. Nét niet: het scheelt letterlijk een steenworp.

Na drie keer vertrekken vanuit het buitenland wordt de Tour van 2025 opnieuw in Frankrijk op gang geschoten. De eerste rit telt 185 km met start en aankomst in Lille.

De openingsrit van de Ronde van Frankrijk 2025 lijkt op maat van de sprinters. Onderweg krijgen de renners drie klimmetjes voor de kiezen: de Côte de Notre-Dame-de-Lorette, de Côte de Cassel en de Mont Noir. Vooral op en rond die laatste zouden er op zaterdag 5 juli 2025 wel eens heel wat gouwgenoten kunnen postvatten, want de top van de Zwarte Berg ligt op een boogscheut van de grens met Heuvelland.

De Tour van 2025 mist West-Vlaanderen op amper 50 meter (!). © Google Maps

Meer nog, wanneer de renners straks de berg afdalen richting de finish in Lille, passeren ze – volgens Google Maps – op amper 50 meter (!) van West-Vlaanderen.

Een jammere zaak voor menig wielerliefhebber, al blijft het na de laatste Belgische Tourpassage in Binche in 2022 opnieuw een uitgelezen kans om de grootste koers ter wereld van dichtbij mee te maken.

De eerste drie ritten van de Tour 2025. © ASO

Op zondag 6 juli kunnen de punchers zich uitleven in een etappe over 209 km tussen Lauwin-Planque en Boulogne-sur-Mer. In de derde rit, op maandag 7 juli, is het weer aan de rappe mannen na een tocht over 172 km van Valenciennes naar Duinkerke, opnieuw niet zo ver van de West-Vlaamse grens.

Rit vier vertrekt een dag later (dinsdag 8 juli) vanuit Amiens naar een nog te bepalen aankomstplaats.