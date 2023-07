Jai Hindley soleert naar zege en grijpt geel, Vingegaard deelt forse tik uit aan Pogacar

De Australiër Jai Hindley (BORA-hansgrohe) heeft woensdag de overwinning weggekaapt in de vijfde etappe van de 110e Tour de France. In de eerste echte bergrit tussen Pau en Laruns kwam de Giro-winnaar van vorig jaar na zo’n 163 kilometer als eerste over de meet, met 32 seconden voorsprong op eerste achtervolgers Giulio Ciccone (Lidl-Trek) en Felix Gall (AG2R Citroën Team).

Hindley greep dankzij zijn triomf ook de gele leiderstrui. De Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), de laureaat van vorig jaar, sprong nog weg uit de groep der favorieten en deelde zo een ferme tik uit aan tweevoudig Sloveens Tourwinnaar Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Vingegaard finishte als vijfde in de eerste groep achtervolgers en smeerde zijn voornaamste concurrent meer dan een minuut aan. Hij komt op de tweede plaats in het algemeen klassement, op 47 seconden van Hindley.

Donderdag volgt een nieuwe bergrit van 145 kilometer tussen Tarbes en Cauterets-Cambasque. Onderweg krijgen de renners vier beklimmingen voorgeschoteld, waaronder twee van eerste categorie en één buiten categorie.

Rituitslag 1. Jai Hindley (Aus/Bora – Hansgrohe) 162,7 km in 3u57:07 2. Giulio Ciccone (Ita) op 0:32 3. Felix Gall (Oos) z.t. 4. Emanuel Buchmann (Dui) z.t. 5. Jonas Vingegaard (Den) op 0:34 6. Mattias Skjelmose Jensen (Den) op 1:38 7. Daniel Martinez (Col) z.t. 8. Tadej Pogacar (Slo) z.t. 9. David Gaudu (Fra) z.t. 10. Carlos Rodriguez Cano (Spa) z.t. 88. Stan Dewulf (Bel) op 17:15 150. Jonas Rickaert (Bel) op 27:19 161. Tim Declercq (Bel) op 33:50 171. Yves Lampaert (Bel) z.t.