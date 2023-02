Ivo Myngheer ploegleider bij Tarteletto-Isorex

Nadat hij vorig seizoen ploegleider was bij Minerva Team zal Ivo Myngheer dit jaar in de volgwagen van Tarteletto-Isorex te zien zijn. De Dorpenomloop in het Nederlandse Rucphen op zondag 12 maart wordt z’n eerste koers als ploegleider bij de taartjesploeg.

Met Peter Bauwens, Rony De Vos en Danny De Bie heeft Tarteletto-Isorex drie sportdirecteurs. Bauwens wil regelmatig zijn zoon Siebe, eerstejaarsjunior, volgen, De Vos heeft kleinkinderen die koersen. “Dus was er plaats voor een vierde ploegleider”, verduidelijkt Myngheer die bij een werkongeval een ernstig letsel aan de hand opliep. “Ik ben drie dagen naar de stage in Spanje geweest. Langer kon niet, want de 22 hechtingen in mijn hand mochten worden verwijderd.”

Tarteletto-Isorex begint het seizoen in Gent-Staden (26/2) en rijdt twee dagen later Le Samyn. Daarna staan de GP Criquielion (4/3) en GP Jempi Monseré (5/3) op de kalender. Een deel van het team trekt daarna naar de Ronde van Algerije (7-16/3). De thuisblijvers rijden de Dorpenomloop of de Omloop van het Waasland. “Vorig jaar heb ik met Minerva ook de Dorpenomloop gedaan. Die 1.2-wedstrijd is iets voor sprinters. Vorig jaar kon Maikel Zijlaard de massaspurt nipt ontlopen. Timothy Dupont werd toen derde. Normaal trek met hem naar Rucphen. Hij is zeker niet versleten. We gaan nog leuke dingen zien van hem. Maar ook van de andere West-Vlamingen.”

Door de terugkeer van Thomas Joseph en de aanwerving van Timothy Dupont en Alex Vandenbulcke telt de ploeg zes West-Vlamingen. Torsten Demeyere, Maxime Depoorter en Gianni Marchand blijven in de gele outfit koersen. “Van de ploegleiders die de stage volledig meemaakten hoor ik dat dit de sterkste selectie in jaren is. Iedereen is in de wolken over Jonas Geens, ook een nieuwkomer. Tijdens de stage liet hij een hele goeie indruk.”

(HF/foto JC)