Ivan Depoorter over einde Vind! Cycling Project: “Zal het missen”

Na tien jaar kwam het Vind! Cycling Project tot een einde. De wielerploeg van Ivan Depoorter, Ward Vander Meiren en Nicolas Nollet moest verder zonder hoofdsponsor Vind! Dat was niet mogelijk. Dus eindigde dit bescheiden maar gezellige wielerverhaal.

Uiteraard had Ivan Depoorter (63) het liever anders gezien. “Aan het hoofd van het recruteringskantoor Vind! staan andere mensen”, doet hij het verhaal. “In eerste instantie was er interesse om de sponsoring verder te zetten. Na de zomervakantie 2024 kregen we te horen dat het niet verderging. Met de inbreng van de nevensponsors, ook al tien jaar dezelfde, kon ik de ploeg niet runnen. Iets nieuws beginnen zag ik, gezien mijn leeftijd, niet meer zitten.”

Wat niet wegneemt dat Depoorter graag tot z’n 65ste had verder gedaan met het team. “Ik zal het zeker missen”, geeft hij toe. “Intussen heb ik me erbij neergelegd. Ik draai 25 jaar mee. Eerst vijftien jaar bij het vrouwenteam van Lotto, daarna tien seizoenen met Vind! We mogen blij zijn dat een sponsor zich tien jaar op rij engageerde voor onze ploeg. Heel veel respect daarvoor.”

Beachkampioenen

Het laatste jaar eindigde met een knaller. In Bredene kroonde Alexander Chamon bij de 40- tot 44-jarigen tot Belgisch kampioen strandracen. Het was één van de talrijke mooie momenten die Ivan Depoorter zal onthouden. Net als de drie Belgische strandtitels van master Frederik Devolder.

“Met onze nieuwe ploeg hadden we een paar jaar nodig om te groeien inzake budget en renners”, blikt hij terug. “Dan konden we een viertal seizoenen de interclubs in West-Vlaanderen rijden. Daarin deden we goed mee, we haalden als ploeg vaak een schoon klassement.”

GP Kortemark

Aan de Grote Prijs van de gemeente Kortemark 2019 bewaart Depoorter hele goeie herinneringen. “In die profkermiskoers reed John-Ross Clauw twee uur voorop in een kopgroep van vijf”, weet hij nog.

“Nadat de leiders ingelopen waren werd een nieuwe kopgroep gevormd. Daarin hadden we weer een paar mannen mee. Dominique Baeckelandt werd elfde, Evert Vanneste zestiende en Ward Vander Meiren achttiende. In een profkoers met drie in de top twintig in Kortemark waar driekwart van onze sponsors wonen: veel mooier kon niet.”

