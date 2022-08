Ingelmunster maakt zich op voor wielerfeest

Zondag 21 augustus moet een absoluut wielerfeest worden voor koersliefhebbend Ingelmunster. Dan staat de 51ste editie van de memorial Eugene Grijspeert en Patrick Vroman op het programma.

De koers leeft in Ingelmunster en dat heeft de Brigandsgemeente voor een groot deel te danken aan zijn bekende dorpsgenoot Yves Lampaert. Jaar na jaar kwamen ook enkele dorpsgenoten aan de start op de memorial Eugeen Grijspeert en Patrick Vroman. Dit keer is de deelname verzekerd van de dorpsgenoten Seppe Leman en Luca Cools. Deze interclub voor juniores moet een absolute hoogdag worden en een onvergetelijk sportief feest.

Jubileum

“Enkele jaren geleden waren er nog vijf koersen in onze gemeente. Van dat alles is er op vandaag nog eentje overgebleven”, opent secretaris Krist Vandesompele. Niettemin blijft het verjongde bestuur heel positief over de toekomst. “We zijn er gelukkig in geslaagd wat verjonging in het bestuur te krijgen. Liefst vier nieuwe bestuursleden maken het immense werk wat lichter. Het zijn Niels Haverbeke, Mathias Dewitte, Francky Vandecasteele en Didier Wulbrecht. Voor de 51ste editie werd er extra geïnvesteerd in veiligheid, vervolgde secretaris Vandesompele. “Zo werd er gezorgd voor extra stootborden, Totempalen en extra signalisatie. De veiligheid van de renners staat immers op de eerste plaats. Nieuw is ook dat er na afloop van de wedstrijd unieke trofeeën zullen worden uitgereikt die werden gemaakt in samenwerking met het Ventiel, een organisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie.

Parcours

In tegenstelling tot de vorige edities, werd wat gesleuteld aan het parcours. De start staat gepland om 13.30 uur in de Gravinnestraat tegenover café Riva. Vervolgens loopt het parcours over de Stationstraat, Handelsstraat, Gentstraat, Keirselaarstraat, Kweekstraat, Zuidstraat, Gentstaat, rotonde Oostrozebekestraat met aankomst in de Gravinnestraat. De wedstrijd is uitgesmeerd over 15 ronden van 8 km.

Er zijn voorlopig 22 teams ingeschreven van telkens zes renners met onder andere de deelname van het nationaal team van Israël en het Nederlands team Zuid-Westhoek. (CLY)