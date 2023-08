Ingelmunster is de place to be voor wielerliefhebbers: 52ste grote prijs van Ingelmunster

Het mag gezegd dat de Brigandsgemeente zich stilaan het imago van wielergemeente heeft aangedaan. Na de mooie strijd om de Belgische titel in het wielrennen op de weg voor Elite doorheen de gemeente op 25 juni 2023, is het straks de beurt aan de jongeren voor de strijd om de grote prijs van Ingelmunster. Op zondag 20 augustus 2023 zullen de juniores strijden om de interclub en de grote prijs van Ingelmunster.

Dat wielrennen naast het voetbal een grote plaats heeft in de harten van de Ingelmunsternaren is grotendeels het werk van de Patrickvrienden. Deze wielerclub houdt al jaren de koers levendig in de gemeente en tot op vandaag volharden zij in hun missie, want strakst krijgt de 52ste editie haar beslag in de grote prijs van Ingelmunster. Elke wielerliefhebber weet dat die wedstrijd altijd borg staat voor een sterk deelnemersveld. Het zorgt er dan ook voor dat Ingelmunster die dag the place to be is om ook de Ingelmunsterse deelnemers aan te moedigen. Dit keer gaat het om de juniores Seppe Leman (2de jaars junior) en Jente Verstraete (eerste jaars junior). Alleen maar hopen dat beide Ingelmunsterse renners binnen de prijzen vallen. Vermelden we nog dat tijdens deze wedstrijd The Ingel Blues Bikers een pop-upkoerscafé openhouden op het terras van Café Den Bockor ten voordele van Kom op tegen Kanker. In tegenstelling tot de vorige editie zijn start en aankomst voorzien om 13.30 uur aan café de Riva. De prijsuitreiking zelf krijgt haar beslag in Biljart Palace. Het gaat om een wedstrijd over 120 km uitgesmeerd over 15 ronden van 8 km. Het parcours ziet er als volgt uit: Gravinnestraat, Stationsstraat, Centrumbrug, Handelstraat, Gentstraat, Keirselarestraat Kweekstraat, Zuidstraat, Gentstraat, ronde punt, Oostrozebekestraat met aankomst ter hoogte van café Riva.

Patrickvrienden

De Patrickvrienden bestaan uit Francky Vandecasteele, Krist Vandesompele, Matthias De Witte, Niels Haverbeke, Didier Wulbrecht, Herman De Witte en Stefaan De Boever. (CLY)