Il Nikko d’Oro op zaterdag 27 augustus aan negende editie toe: 35 ploegen strijden om WK-titel tijdrijden voor amateurteams

Met uitvalsbasis op de Sint-Rafaëlswijk wordt op zaterdag 27 augustus opnieuw Il Nikko d’Oro, het officieus wereldkampioenschap tijdrijden voor amateurteams gehouden. 35 ploegen van maximaal vijf deelnemers krijgen er 20 kilometer voor de kiezen. En na een hele dag hoogstaande sportieve prestaties is nog de afterparty met ‘Zanger Geert’, bekend van zijn Kangoeroe-song.

NCT, het Nikko Cycling Team, tekent al voor het negende jaar voor de organisatie van het officieuze WK tijdrijden. In diverse categorieën komen straks 35 teams aan de start. “Die tellen maximaal vijf en minimaal drie renners. Het is ook de tijd van de derde renner die over de streep komt, die in de uitslag wordt opgenomen”, klinkt het bij door de door de UCI aangestelde wedstrijdleider Pieter Spillebeen.

Het parcours van vier kilometer start aan de vroegere Sint-Rafaëlskerk en loopt via Knobbaardstraat richting Lendeleedsestraat. “Het parcours omvat veel lange rechte stukken waarop tempo gemaakt kan worden.” Er wordt ook effectief snel gereden. Er is een reeks voor jeugd en dames, de heren worden onderverdeeld in de ‘coureurs’ en de ‘coiffeurs’. De coureurs zijn teams die met een gewone wielerfiets aan de start staan, de coiffeurs beschikken over tijdritmateriaal en vaak ook over een aerodynamisch kapsel dat in hun wortelhelm past. “Die ‘coiffeurs’ halen ook vlot gemiddeld 48 kilometer per uur, de snelste coureurs overschrijden ook het gemiddelde van 45 km per uur. Er wordt dus deftig gekoerst.”

De snelste teams halen gemiddeld bijna 50km/uur

Tussen 10 en 18 uur kun je het spektakel gaan bewonderen. “Ons parcours is volledig verkeersvrij en een 25-tal seingevers staan mee in voor de veiligheid. Om de tien minuten tot het kwartier start een ploeg. We zorgen ervoor dat er niet meer dan vijf teams tegelijk op het parcours zitten. Inhalen is wel vlot mogelijk, omdat er lange en brede stukken weg in zitten.”

De teams komen van over heel West-Vlaanderen, maar ook van buiten de provinciegrenzen. “Dit jaar zijn er ook ploegen uit Gent en Rotselaar.” Il Nikko d’Oro heeft in die tien jaar ondertussen al naam en faam verkregen in het wereldje. “In 2020 moesten we onze wedstrijd annuleren, vorig jaar vond die een maandje later plaats. Maar in principe is de laatste zaterdag van augustus met stip aangekruist in veel wieleragenda’s.”

Jong wielertalent

Maar NCT neemt ook de sociale taak op zich om wielertalent op zeer jonge leeftijd te detecteren. “Sinds vijf jaar houden we ook onze kindersprint. In verschillende categorieën van loopfietsjes zonder tot tweewielers met pedalen trekken kinderen van drie tot twaalf jaar een spurtje van 200 meter.”

Als alle sportievelingen binnen zijn begint het feest nog maar pas. “Tegenover café De Kabien staat onze biertent opgesteld. Dit jaar hebben we ook Zanger Geert uitgenodigd, bekend van de wereldhit Kangoeroe. Hij krijgt een kwartier om zijn ding te doen, daarna gaan we verder met onze after party.”