“Het WK? Daar denk ik nog niet aan”: Louic Boussemaere uit Diksmuide kijkt uit naar tweede wegcampagne bij de junioren

Louic Boussemaere (17) begint over enkele weken aan zijn tweede wegcampagne bij de junioren. De Diksmuidenaar komt uit voor het jeugdteam van AG2R en maakt deel uit van het klimproject van Belgian Cycling. “Ik heb in 2024 enkele wedstrijden op mijn verlanglijstje staan.”

Ook al viert hij pas in augustus zijn 18de verjaardag, Louic Boussemaere begint eind februari al aan zijn negende seizoen in het wielerpeloton. “Al van jongs af wilde ik altijd fietsen, tot mijn nonkel op een bepaald moment zei dat hij in Leke een club kende, Cycling Team Houtland-Westkust. Zo is de bal aan het rollen gegaan. We zijn eens gaan praten met voorzitter Geert Deseure, ik kreeg mijn eerste koersfietsje en reed vervolgens mijn eerste wedstrijd. Dat was een veldrit in Diksmuide bij de 9-jarige miniemen. Ik werd zesde en vond het geweldig.”

Jeugdploeg van AG2R

Acht jaar later is Boussemaere niet meer het onervaren rennertje dat hij toen wel nog was. “Ik ben op alle vlakken een stuk professioneler geworden: tactiek, materiaal, voeding… Vroeger was ik een speelvogel, maar ik ben helemaal veranderd. Al moet ik wel toegeven dat de winnaarsmentaliteit er in mijn beginperiode ook al inzat. Toen ik aan een groepstraining van Cycling Vlaanderen deelnam, wilde ik altijd als eerste renner achter de begeleidende trainer eindigen. (glimlacht) Dat was meteen ook de enige training die ik in de week deed.”

Als eerstejaarsnieuweling in 2021 begon Louic Boussemaere stilaan te beseffen dat hij wel wat talent had. “Ik behaalde enkele mooie resultaten in kleinere wedstrijden en werd twaalfde en tweede eerstejaars in een lastige interclub in Jemeppe. Als tweedejaars won ik twee wedstrijden, waarvan een belangrijke koers in Frankrijk. Daarnaast eindigde ik geregeld op het podium. Dat had ik van mezelf niet verwacht en tijdens een vakantie kreeg ik plots bericht van iemand van de jeugdploeg van AG2R. Ik wist niet eens dat zij een juniorenteam hadden, maar ik heb geen seconde getwijfeld.”

Bij het Franse team kon Boussemaere in 2023 een internationaal programma afwerken. Daarnaast maakt hij ook deel uit van het klimproject van Belgian Cycling. “Dat is een geweldig initiatief voor jongens zoals ik die aan de lichte kant zijn en het van koersen met veel klimwerk moeten hebben. Met Serge Pauwels (Development Coach en sinds januari bondscoach van de junioren, red.) kan ik het heel goed vinden. Hij en Sven Vanthourenhout zeggen dat ik rustig moet blijven. Veel jongens van mijn leeftijd zijn al erg punctueel met hun voeding bezig. Daar zijn Serge en Sven geen voorstander van. Sommigen zitten al met een weegschaal aan tafel. Ik ben bezig met mijn voeding, maar nog niet zo fanatiek. De week voor het voorbije BK veldrijden heb ik er wel alles voor gedaan. Ik wilde echt Belgisch kampioen worden, maar materiaalpech heeft er anders over beslist (Boussemaere finishte nog als vijfde, red.). Dit was mijn eerste winter in het veld. Ik ben er blind ingestapt en kende er niets van. Dat is ook de reden waarom ik veel materiaalpech heb gekend. Ik had te weinig verstand van de cross. Maar over de conditie was ik wel heel tevreden.”

Bij AG2R wordt de leerling onthaal, organisatie en sales goed omkaderd. “Ik word begeleid door een trainer van de ploeg. En ook mijn Frans vaart er wel bij”, lacht Louic, die vorig seizoen onder meer negende werd in de Alpenklassieker. “Dat had ik niet verwacht, maar die dag had ik mijn beste benen van het hele seizoen. Ik moest alleen maar naar mezelf kijken, want iedereen in de nationale selectie mocht voor zichzelf rijden en Milan Donie en Jarno Widar trokken al meteen ten aanval.”

Strade Bianche

In 2024 wil Boussemaere nog een stap vooruit zetten. “Ik wil dit jaar sowieso heel regelmatig presteren en in alle klimkoersen voorin eindigen. Ook winst in een UCI-koers staat op mijn verlanglijstje. We werken een mooi programma af en met mijn trainer stipte ik al enkele wedstrijden aan waarin ik goed voor de dag wil komen. De Strade Bianche voor junioren (een vierdaagse in april, red.) wordt de eerste koers waar we naartoe zullen werken. Daarna volgen de Alpenklassieker en de Tour de Valromey. Het WK in Zürich? Daar ben ik nu nog niet mee bezig. Ik ben meer iemand die de focus op een bepaalde periode legt. Nu ligt die op de periode tot de Strade Bianche. Pas daarna kijk ik vooruit naar de Alpenklassement en na Valromey zien we wel of ik geselecteerd word voor het EK en het WK. Stress heb ik daar niet voor. Ik kan maar mijn best doen.”