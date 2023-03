Herinneringsavond ‘Dorp van de Ronde’ in zaal Au Chevalier

In 2023 is het 15 jaar geleden dat Bellegem Dorp van de Ronde was. “Wie er in 2008 bij was, zal zich dit ongetwijfeld herinneren als een uniek evenement in de geschiedenis van onze gemeente. Het ging over veel meer dan de passage. Het volledige dorp was betrokken, ook in de aanloopperiode.

Denk maar aan de aankomst van de Wiebo rennertjes, de mannequins op de catwalk boven de rijweg, de 500 muzikanten, Vlaanderen Zingt, en de vele andere prachtige initiatieven van Bellegemse verenigingen”, zegt Filip Tack. Wielerclub KSV Bellegem wil de sfeer van toen graag nog eens oproepen door een gratis herinneringsavond te organiseren op zaterdag 1 april vanaf 20 uur in zaal Au Chevalier, in het weekend van de Ronde van Vlaanderen. Die avond viert ook het café vooraan zijn 50-jarig bestaan.

“Het is de bedoeling vooral de mensen te bereiken die er 15 jaar geleden bij waren en die nog eens van de sfeer willen proeven. We projecteren foto’s en filmpjes, opgevraagd bij WTV en VRT en plaatselijke mensen. We planden ook een interview met Yvonne, weduwe van Bellegemnaar Germain Derycke, de bijna vergeten kampioen. Iedereen kent Briek Schotte, terwijl hij ook grote koersen gewonnen heeft. De aanleiding om het Dorp van de Ronde te organiseren in 2008 was nochtans omdat Germain 50 jaar geleden de Ronde gewonnen had. Er werd toen zelfs van hem een standbeeld onthuld. Op de avond zullen we beeldmateriaal bekijken van zijn overwinning.” De wielerclub mag ook rekenen op de aanwezigheid van Stijn Devolder, de winnaar van de Ronde in 2008 en 2009. (MD)