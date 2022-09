Herfstcriterium nu ook met U23 en dames elite

Eén van de vaste kermisingrediënten in Oostrozebeke is het herfstcriterium voor beroepsrenners op maandag 3 oktober. Nieuw is dat er voor de allereerste keer in de voormiddag een criterium is voor dames elite en U23.

Eén van de bezielers is Francky Lambrecht van wie zoon Michiel ook aan de start zal staan als eerstejaarsbelofte. “Het 76ste herfstcriterium is mede door de inbreng van een aantal nieuwe bestuursleden waaronder Chris Devos op een totaal andere leest geschoeid. Vroeger was er veel minder aandacht voor het vrouwenwielrennen, maar sinds een paar jaar is dit helemaal anders. Veel heeft te maken met de inbreng van Koen Demets die nu deel uit maakt van het bestuur en zelf over een vrouwenteam beschikt. Via hem hopen we een 40-tal rensters aan de start te krijgen bij onze allereerste editie. Dit is zeker een meerwaarde voor ons herfstcriterium.”

“Of er voor het criterium voor de mannen om 14 uur ook al grote namen zeker zijn? We zitten een beetje verveeld met het WK in Australië en weten niet of alle renners al terug zijn. Ook mogen we niet vergeten dat er in tegenstelling tot vorige jaren op die dag nog verschillende wedstrijden worden georganiseerd op andere locaties. Hoe dan ook wij doen er alles aan om een topaffiche te kunnen samenstellen.”

Voor de vele wielerfans is het ook uitkijken naar de eerste deelname van Michiel Lambrecht. Hij heeft een knap seizoen achter de rug, maar reed vooral in het buitenland. Het programma van het herfstcriterium op 3 oktober ziet er als volgt uit. Vanaf 10.45 uur voorstelling dames elite m/c en U23 en tekenen van het startblad van de wedstrijd. Om 11 uur wordt het startschot gegeven en de aankomst is voorzien omstreeks 12.15 uur. Vanaf 12.30 uur is er viplunch met open bar. Vanaf 14.30 uur volgt de voorstelling van de heren elite m/c en U23. Het startschot heren wordt gegeven om 15.30 uur en de aankomst ter hoogte van de feesttent is voorzien om 17.45 uur. Om 18 uur start de afterparty. (CLY)