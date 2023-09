Herfstcriterium krijgt Lotte Kopecky aan de start: “Nog meer grote namen”

De twee monumenten die op de oktoberkermis in Oostrozebeke nooit mogen ontbreken zijn het herfstcriterium en de legendarische paardenkoersen. De organisatie van het herfstcriterium kan sinds een tweetal jaar rekenen op de steun van hoofdverzorger Chris De Vos. We spraken hem vlak voor zijn vertrek naar het Europees kampioenschap.

De 60-jarige Chris the fox De Vos heeft het bijzonder ver geschopt in het wielerwereldje. Van bouwvakker is hij opgeklommen tot hoofdverzorger van de nationale ploeg en ook nog eens verzorger van het UAE-tem. Sinds vorig jaar zet hij ook zijn schouders onder het Oostrozebeeks herfstcriterium dat, dankzij zijn intense contacten met de renners, kan zorgen voor een aantrekkelijke affiche. “Ik kreeg als ondervoorzitter de moeilijke taak om te zorgen voor de contracten van de renners”, zegt Chris.

“Dat was geen simpele opdracht, omdat de datum van het herfstcriterium niet erg gunstig is, gezien de vele wedstrijden in binnen- en buitenland op dit moment. Munsterland, Famenne en Binche, om er maar een paar te noemen en nog een drietal koersen in Italië. Daarnaast zijn er ook nog onze beperkte financiële mogelijkheden, waardoor veeleisende renners niet happig zijn om naar Oostrozebeke te komen. Het aantrekken van grote namen doe ik niet alleen, maar in nauw overleg met de voorzitter van het herfstcriterium, Franky Lambrecht. We proberen een mooi kader te scheppen met alles erop en eraan. Het moet echt in orde zijn.”

Namen

Voor het tweede jaar op rij staat er naast het criterium voor mannen ook een vrouwenkoers voor elite-rensters in de voormiddaggepland. “Bij de vrouwen is ons streefdoel om een veertigtal rensters aan de start te krijgen. De blikvanger wordt kampioene Lotte Kopecky. Het was helemaal niet gemakkelijk om Lotte naar hier te krijgen, gezien het slechte tijdstip, maar toch heeft ze toegezegd. Naast Lotte komen ook Mieke Dox, Valery Demey en de Izegemse Marith Van Hove koersen.”

“Wat de mannenelite betreft kan ik jammer genoeg nog geen namen vrij geven, gezien de meeste kleppers nog allemaal in koers zitten of al hebben toegezegd voor een andere race. Ik hoop thuistalent Michiel Lambrecht, de zoon van de voorzitter, hier te krijgen. Ik reken zeker nog op een paar gekende namen uit de stal van Soudal Quickstep. We mikten ook op Wout Van Aert, maar die rijdt het WK gravel in Italië. Als je kijkt naar onze winnaarslijst uit het verleden passeerden alle grote renners uit ons land al de revue. Wees dus maar zeker dat ook het 77ste Herfstcriterium op maandag 2 oktober een absolute aantrekkelijke affiche wordt”, besluit ondervoorzitter Chris De Vos.