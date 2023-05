Harm Vanhoucke denkt aan goeie rituitslagen en niet aan klassement in Giro

Harm Vanhoucke (Team DSM) begint zaterdag aan zijn vierde opeenvolgende Ronde van Italië. Daarin mikt de 25-jarige West-Vlaamse klimmer net als de voorbije jaren niet op een eindklassement, maar op goeie rituitslagen.

De voorbereiding van Vanhoucke op de Giro liep niet over rozen, want na een tiende plaats in de eindstand van de UAE Tour aan het begin van het seizoen, verdween hij in april “niet honderd procent fit” uit zijn laatste voorbereidingskoers, de Ronde van de Alpen. “Intussen voel ik me beter”, vertelde Vanhoucke vrijdag tijdens een persmoment daags voor de Giro-start. “De laatste twee weken kon ik weer best goed trainen. Ik kijk ernaar uit om aan de Giro te beginnen.”

Dag per dag

Vanhoucke finishte al tweemaal als derde in een Giro-rit, in 2020 en 2021. Ook nu denkt hij aan ritsucces, al zal hij ook de mouwen opstropen voor zijn ploegmaats: “Ik wil de sprinters van de ploeg ook helpen waar ik kan. Met Alberto Dainese hebben we enkele goeie kansen om ritwinst te veroveren. En in de tweede of de derde week kan ik dan zelf voor een goeie rituitslag gaan. Dan zijn er veel lastige etappes. Ik heb daarvoor geen specifieke rit uitgepikt. Ik bekijk elke dag hoe ik verbeter in de koers. Elke lastige rit kan een goeie kans zijn.”

Mikken op een goed eindklassement of de bergtrui doet Vanhoucke nog niet: “Op dit moment denk ik niet aan het bergklassement. Maar je weet het nooit, als je in de laatste weken in een paar goeie vluchten zit. Er zijn veel punten te verdienen dan. Om voor een algemeen klassement te gaan in een grote ronde, is het nog te vroeg, denk ik. Ik en de ploeg zijn deze Giro gefocust op ritten.”