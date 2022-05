Harm Vanhoucke (4e) viert mee met De Gendt: “Iedereen zat te sterven in zijn wiel”

West-Vlaming Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) had zaterdag een flink aandeel in de ritzege van zijn land- en ploeggenoot Thomas De Gendt in de achtste etappe van de Ronde van Italië. “Ik zat veertig kilometer ‘à bloc’ in het wiel van Thomas”, blies hij na afloop uit.

Toen Vanhoucke (24) en De Gendt samen met de Italiaan Davide Gabburo en de Spanjaard Jorge Arcas vanuit een vroege ontsnapping naar de leiding gingen in de heuvelachtige etappe in Napels, leek het eerst alsof ontsnappingskoning De Gendt zijn kansen aan het opofferen was voor zijn jongere ploegmaat. “Hij reed zich leeg voor mij”, zag ook Vanhoucke. “Tot ik hem zei dat ik ‘à bloc’ zat. Iedereen zat echt te sterven in zijn wiel. Hij was duidelijk de sterkste van de kopgroep.”

“Bij mij kwamen de krampen op de laatste klim naar boven. Maar Thomas kwam me in de afdaling zeggen dat hij (in de sprint, red.) de rapste ging zijn. Dus vertrouwde ik hem ook. Het kost dan niet veel moeite om je werk nog te doen. Ik zag in de laatste bocht dat Van der Poel en Girmay nog vrij dicht kwamen, dus had ik een beetje schrik dat ze toch tot op het wiel zouden komen. Ik heb er alles uitgeperst om ze niet terug te laten komen. En dat is toch nog gelukt.”

Vanhoucke finishte zelf als vierde. Voor aanvang van de Giro hoopte hij luidop voor het eerst de ritzege te kunnen pakken waar hij al enkele keren dichtbij was, maar tijdens de ‘Grande Partenza’ op Hongaarse bodem liep het een week terug al mis met een valpartij. “De eerste dagen nadien waren een ramp. Ik ben blij dat ik er weer sta. Het was niet ons begin van de Giro, maar dit maakt veel goed.”

(Belga)