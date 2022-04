Halle-Ingooigem ook dit jaar geschrapt: “Budget raakt niet rond”

Net als vorig jaar gaat Halle-Ingooigem niet door. De organisatoren krijgen het financiële plaatje opnieuw niet rond. Om deze 1.1-wedstrijd te geven is een budget van tweehonderd- tot tweehonderdvijftig duizend euro nodig.

De laatste editie van Halle-Ingooigem dateert van 2019. Het jaar nadien stonden de organisatoren in Anzegem in voor de coronaversies van de Belgische kampioenschappen voor vrouwen elite en mannen profs. “Neen, daar hielden we geen financiële kater aan over, dankzij de inspanningen van zowel Belgian Cycling als de gemeentebesturen van Anzegem en Halle”, benadrukt Frank Furniere, voorzitter van Yvegem Sportief.

De oorzaak van een nieuwe schrapping van Halle-Ingooigem – de wedstrijd stond op woensdag 22 juni op de internationale kalender – moet elders worden gezocht. “Ons bestuur is twee kleppers kwijt, mensen die omwille van hun leeftijd ontslag namen”, verduidelijkt Furniere. “Twee mannen die veel sponsoring ophaalden. Vorig jaar overleed ook onze secretaris. Een reorganisatie was noodzakelijk. Die is geslaagd, maar kan nog beter.”

Zware aderlating

Bovendien zat Halle-Ingooigem dit jaar niet in de Exterioo Cycling Cup, de opvolger van de Bingoal Cycling Cup. Wat betekent dat de wedstrijd van 22 juni niet rechtstreeks op televisie zou komen. “Dat is zowel financieel, publicitair als logistiek een zware aderlating”, geeft Furniere toe. “Daar kan je bij manier van spreken twee jaar Viptenten met bouwen. We hadden binnen ons bestuur 1 mei als deadline gesteld. Als we tegen die datum een bepaald percentage van het budget niet bij elkaar hebben, zouden we de koers schrappen. Dat is nu gebeurd. Over twee weken komen we met de raad van bestuur samen om de verdere toekomst te bespreken. Bij de UCI gaan we voor volgend jaar zeker weer onze datum aanvragen.”

Komt Halle-Ingooigem ooit nog terug? Die vraag is meer dan aan de orde. “Omdat we op financieel vlak geen enkel risico willen nemen schrappen we de editie 2022”, aldus Furniere. “Wij zagen die afgelasting al een tijdje aankomen. Toen we onze sponsors van 2019 aanspraken botsten we niet op pertinente weigeringen, maar kregen we vaak het antwoord dat ze minder zouden steunen. Want voor velen is het een moeilijke periode geweest.”

In oktober zal Yvegem Sportief wel een jeugdwedstrijd, vermoedelijk voor nieuwelingen in plaats van junioren, geven. De gebruikelijke jeugdkoers in juni is geschrapt. “Omdat we onszelf bij de voorbereiding van Halle-Ingooigem wat meer ademruimte wilden geven”, besluit Furniere. (HF)